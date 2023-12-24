Voleybol: Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi\'nde görünüm

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Opet zirvede tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12'de 12 yapan Halkbank, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. 13. haftada ilk yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Parolapara ise başkent ekibini bir puan geriden takip etti.

Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki Halkbank- Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması, 27 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet, 12 galibiyet, 1 mağlubiyetle devre arasına Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ın 3 puan önünde lider girdi.

İlk yarı sonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde oluşan puan durumu şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi