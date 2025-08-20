Voleybol Liglerinde Fikstür Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
Spor

Voleybol Liglerinde Fikstür Çekimi Gerçekleşti

20.08.2025 15:05
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi fikstürleri belirlendi. İlk maçlar 5 Ekim'de.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Fişekhane'de yapılan fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'de her gün voleybol konuşulduğunu, milli takımların başarılarının da bunda büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

Milli takımların başarısında en büyük faktörün kulüpler olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Bütün paydaşların varlığı, Türk voleybolunun geldiği noktanın göstergesidir. Takım sporlarında dünya ve Avrupa'da başarı elde etmiş, kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmuş ve bayrağımızı göndere çektirmiş bir branştan bahsediyoruz. Voleybol, tarihe not düşecek kadar başarılar elde etti. Bu başarıda olmazsa olmazlarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımızdır. Bu destekl bizi hedeflerimize ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Dünyada ve Avrupa'da en iyi liglerden birisinin Türkiye'de olduğunu da altını çizen Üstündağ, şunları söyledi:

"2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimine yeniden hoş geldiniz. Başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa kupalarında hep zirvedeyiz. Kulüplerimiz bu ülkeye dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Liglerde ilk hafta

Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 14 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

SMS Grup Efeler Ligi'nde müsabakalar 18 Ekim Cumartesi başlayacak. Ligin ilk yarısı 20 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. 11 Ocak 2026'da oynanacak maçlarla ligde ikinci yarı başlarken, normal sezon 22 Mart'ta tamamlanacak. Ligde play-off maçları nisan ayında oynanacak.

Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker

Galatasaray Daikin- Aydın Büyükşehir Belediyespor

Aras Kargo- Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

Türk Hava Yolları- Bahçelievler Belediyespor

Beşiktaş-İlbank

Zerenspor-VakıfBank

SMS Grup Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Gebze Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta-Altekma

Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana

On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank

Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

İstanbul Gençlikspor- Gaziantep Gençlikspor

RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: AA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
