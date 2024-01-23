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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak - Son Dakika
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak. Maç programı şu şekildedir: VakıfBank-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Fenerbahçe Opet-Karayolları, PTT-Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi\'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak
23.01.2024 - 09:39,
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 VakıfBank- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.00 PTT- Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Adana ASKİ Atatürk)

18.00 Türk Hava Yolları- Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak - Son Dakika
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