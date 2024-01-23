Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 VakıfBank- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.00 PTT- Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Adana ASKİ Atatürk)

18.00 Türk Hava Yolları- Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)