Voleybolda 12. Hafta Maç Programı - Son Dakika
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Spor

Voleybolda 12. Hafta Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 12. hafta maçları oynanacak.

05.12.2024 11:21
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

18.00 Eczacıbaşı Dynavit- Galatasaray Daikin (İBB Cebeci)

7 Aralık Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Beşiktaş Fibabanka)

13.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.30 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

8 Aralık Pazar:

20.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor (Cengiz Göllü)

SMS Grup Efeler Ligi

8 Aralık Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Gençlikspor (Cengiz Göllü)

17.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)

20.00 Arkas Spor- Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

10 Aralık Salı:

15.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

NOT: Develi Belediyespor-TÜRŞAD maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybolda 12. Hafta Maç Programı - Son Dakika

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