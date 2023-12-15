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Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde haftanın maçları - Son Dakika
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Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde haftanın maçları

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 12. hafta maçları yapılacak. Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak maçlar arasında Çukurova Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Daikin-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop karşılaşmaları bulunuyor. Efeler Ligi'nde ise Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor maçları ön plana çıkıyor.

Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi\'nde haftanın maçları
15.12.2023 - 09:35,
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 Galatasaray Daikin- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Türk Hava Yolları (Aydın Mimar Sinan)

17.00 Karayolları- Sarıyer Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

19.00 - Beşiktaş AYOS-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

22 Aralık Cuma:

14.00 Eczacıbaşı Dynavit- PTT (Eczacıbaşı)

19.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD (Bitlis Adilcevaz)

18.00 Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17 Aralık Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Antakya Merkez)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank (Burhan Felek Vestel)

16.30 RAMS Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor (Cizre)

18 Aralık Pazartesi:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

Bu arada Efeler Ligi'nin 12'nci haftasındaki Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Belediyespor maçı, başkent ekibinin CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına denk geldiği için 6 Aralık Çarşamba günü oynanmış ve Ziraat Bankkart, rakibini 25-23, 25-18 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde haftanın maçları - Son Dakika


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