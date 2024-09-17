Voleybolda Yeni Sponsor Pizza Hut - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Voleybolda Yeni Sponsor Pizza Hut

Voleybolda Yeni Sponsor Pizza Hut

Erkekler 1'inci Lig, Pizza Hut ile 2 yıllık isim sponsorluk anlaşması imzaladı.

17.09.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'ne yeni sponsor

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – VOLEYBOLDA Erkekler 1'inci Lig'inde İş Gıda markası Pizza Hut ile 2 yıllığına isim sponsorluk anlaşması imzalandı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, İş Gıda Genel Müdürü Esen Ergörün'ün yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.

İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin, törende yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz ülkemizde bu sporu değerli bir marka haline getirdi. Liglerimiz dünyanın her yerinde ve artık herkes Türk voleybolunu konuşuyor. Voleybola ülkemizin desteği artarak devam ediyor. Bu çorbada bir tuzumuzun olmasını istedik. 2 sene önce çalışmaya başladı. Markalarımızdan biri olan KFC ile Kadınlar 1'inci Lig sponsorluğuna devam edeceğiz. Erkekler 1'inci Lig için de Pizza Hut sponsorluğuna imza atacağız. Voleybola verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bizim için federasyonla iş birliği içinde olmak onur verici. Değerli başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: VOLEYBOL BU ÜLKENİN GURUR DUYACAĞI BİR BRANŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, anlaşmadan dolayı memnuniyetini vurgulayarak, "Geldiğimiz noktada voleybolun hep birlikte ülkenin önemli branşlarından biri olduğunu görüyoruz. Türk voleybolunun tarihinde ilk kez yaşadığı Avrupa şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Paris 2024 yolunda 22'de 22 yaparak olimpiyatlara katıldık. En son takım sporlarında olimpiyatlarda tüm halkın madalya beklentisi olan bir takım oluşturduk. Paris Olimpiyatları'nda yarı final oynama başarısı gösterdik. Mazeretlere sığınamayız. 12 takım içinde en büyük şansızlıkları biz yaşadık. Oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Olimpiyat dördüncüsü olarak organizasyonu sonlandırdık. Erkeklerde tarihi başarıları elde ettik. Milletler Ligi'nde oynadık, olimpiyat elemeleri oynadık. Avrupa ve dünya şampiyonası elemelerine katılma hakkı elde ettik. Bizim liglerimiz Avrupa'da ve dünyada ilk 2'de. En iyi ligler Türkiye ve İtalya. Kulüpler bazında dünya ve Avrupa şampiyonluğunu son 10 yılda en çok kazanan ülke Türkiye. Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alt liglerden takımlarımız terfi ediyorlar. Bizim 1'inci Ligi'miz Avrupa ve dünyada onların en üst liginden daha kaliteli. Çok daha kaliteli ve elit oyuncular burada forma giyiyor. Milli takımın altyapısının havuzunun bu ligde devam etmesi çok önem taşıyor. Bizim çift lisans uygulamamız var. Efeler ve Sultanlar Ligi'nde oynayan oyuncuların alt ligde oynama hakkı bulunuyor. Biz bunun dönüşünü alabildik. Zehra Güneş, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu ve Ebrar Karakurt yıllarca çift lisansla oynarken bir anda milli takım oyuncusu oldu. Azerbaycan'da üçüncü olduğumuz organizasyondan sonra birkaç oyuncu voleybolu bıraktı. Bazı oyuncularla jenerasyon değişikliği oldu. Bırakan oyuncuların ardından 'Biz ne yapacağız' dedik. Ankara'da final oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda biz bir şeyler gördük. Voleybol bu ülkenin gurur duyacağı bir branş. Bu başarının altında çok büyük emekler var. Sponsorların, paydaşların, kulüplerin, antrenörlerin hizmeti ve desteği var. Yol arkadaşlarımızın payı var. Erkekler 1'inci Lig'in ana sponsorluğu için Pizza Hut ile 2 yıllığına anlaşmaya vardık" değerlendirmesinde bulundu.

Tören imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Etkinlik, Voleybol, Ekonomi, Türkiye, Finans, Medya, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Yeni Sponsor Pizza Hut - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:18:31. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybolda Yeni Sponsor Pizza Hut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement