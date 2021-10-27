"Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı

Önümüzdeki sene yabancı kuralı 7+4, ondan sonra 6+5 uygulanacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralının Türk futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir, "Bakın şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız"Galatasaray'da Kerem, Beşiktaş'ta Rıdvan milli takımın önemli oyuncularından oldu bu sayı daha da artacak. Milli Takım'ın yıldızları oldular" dedi.

"KARARLIYIZ"

Özdemir, yabancı sayısını düşürmekte kararlı olduklarını belirterek,"Gelecek sene yabancı kuralını 7+4, ondan sonraki sene de 6+5 yapmakta kararlıyız. Bunun faydarlarını görüyoruz. Şenol Güneş döneminde Milli Takım'da Süper Lig'den 2 oyuncu varken Stefan Kuntz, son maçlardan birinde 4, birinde de 6 Süper Lig oyuncusu kullandı. Bu sayı daha da artacak. Yabancı sayısını 7+4'e, sonra da 6+5'e düşürmede kesin kararımız var" diye konuştu.

Yabancı sayısının sürekli değişim göstermesine tepki gösteren futbolseverler, Nihat Özdemir'in bu kesin ifadelerine tepki yağdırdı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: