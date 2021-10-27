Üye Girişi
"Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı - Son Dakika

"Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı

27.10.2021 11:03

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sayısının kademeli olarak düşeceğini dile getirdi. Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi gençlerin bu kural sayesinde ortaya çıktığını belirtti. Futbolseverler Nihat Özdemir'in bu demeçlerine tepki gösterdi.

Önümüzdeki sene yabancı kuralı 7+4, ondan sonra 6+5 uygulanacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralının Türk futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir, "Bakın şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız"Galatasaray'da Kerem, Beşiktaş'ta Rıdvan milli takımın önemli oyuncularından oldu bu sayı daha da artacak. Milli Takım'ın yıldızları oldular" dedi.

"KARARLIYIZ"

Özdemir, yabancı sayısını düşürmekte kararlı olduklarını belirterek,"Gelecek sene yabancı kuralını 7+4, ondan sonraki sene de 6+5 yapmakta kararlıyız. Bunun faydarlarını görüyoruz. Şenol Güneş döneminde Milli Takım'da Süper Lig'den 2 oyuncu varken Stefan Kuntz, son maçlardan birinde 4, birinde de 6 Süper Lig oyuncusu kullandı. Bu sayı daha da artacak. Yabancı sayısını 7+4'e, sonra da 6+5'e düşürmede kesin kararımız var" diye konuştu.

Yabancı sayısının sürekli değişim göstermesine tepki gösteren futbolseverler, Nihat Özdemir'in bu kesin ifadelerine tepki yağdırdı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı
'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı
'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı
'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı
Yabancı sayısını düşüreceğiz sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı

Futbol Federasyonu, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Yabancı sayısını düşüreceğiz' sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti 11:35 Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar 11:32 Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor 11:25 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı 10:18 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor 09:47 Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor

Son Dakika Haberleri
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:32 Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar
11:24 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları         
11:39
Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları         
11:33
Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor         
11:31
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi         
10:35
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 11:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement