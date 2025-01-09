Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti

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Trendyol 1. Lig'de hem maddi hem de sportif anlamda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'un başkanı Şahin Altunok, görevinden istifa etti. Malatya ekibi, geçtiğimiz günlerde ligden çekilmek için TFF'ye başvurduğunu açıklamıştı. -21 puan cezası alan ve tüm maçlarını kaybeden takım, ligde son sırada yer alıyor. Öte yandan Türk futbolunda başkan istifalarının artması dikkat çekiyor.

09.01.2025 19:05
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Türk futbolunda son dönemde yaşanan kulüp başkanı istifalarına bir yenisi daha eklendi. Maddi anlamda zor günler geçiren ve ligden çekilme için TFF'ye başvuran Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da başkan Şahin Altunok, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Şahin Altunok'un istifa açıklaması şu şekilde;

"Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiğim Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığından istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Lakin bu gayretimizde destek bulamadık Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizlerde geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi kulübümüze desteğimiz ne olursa olsun devam edecek. Tek temennimiz takımımızın bu zorlu süreçleri geride bırakarak, yeniden hak ettiği o ihtişamlı günlerine dönmesi."

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti
Şahin Altunok

TAKIMI LİGDEN ÇEKMEK İÇİN TFF'YE BAŞVURMUŞTU

Trendyol 1. Lig'de hem maddi hemde sportif anlamda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, daha öncede dile getirdiği ligden çekilme talebini geçtiğimiz günlerde resmileştirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti

TÜM MAÇLARI KAYBETTİLER, SON SIRADALAR

6 Şubat depreminden sonra toplanamayan Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. 18 maçın tamamını kaybeden Malatya ekibi, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

BU SEZON İSTİFA EDEN BAŞKANLAR

Öte yandan bu sezon Türk futbolunda yaşanan başkan istifaları dikkat çekti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Hasan Arat, Hatayaspor'da Levent Mıstıkoğlu ve Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifaları öne çıkarken, Trendyol 1. Lig'de ise Sakaryaspor'da Gökhan İn, Adanaspor'da ise Asil Bostan'ın istifaları dikkat çekti. Bu isimlerin arasına son olarak Yeni Malatyaspor başkanı Şahin Altunok eklendi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Borcu bırakıp gitti 3 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    batan gemiden ilk önce Fareler kaçar madem yapamayacaktın niye altına girdin mi 3 0 Yanıtla
  • Murat Dogan:
    g.... ü yemedi gitti madem gidecektin niye geldin. şu takıma adam gibi bir başkan gelmedi. gelen yiyip gitti. 0 0 Yanıtla
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