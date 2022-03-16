Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet hedefliyor - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçta 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Malatya temsilcisi, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Arslan, geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Altay maçında haksızlığa uğradıklarını ifade etti.

Ancak mağlubiyeti sadece bununla açıklayamayacaklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Sadece hakeme bağlarsak yanlış yaparız. Biz teknik direktörler olarak takımımızın ne yapıp ne yapamadığına da bakarız. Bazı oyuncular çıtanın çok altında kaldı. Şimdi takımıma da onu söyledim. Şimdi hep maddi şeyler gündeme geliyor tabii ki saygı duyuyorum buna ama sahada en az koşan takım biziz. Protesto edersiniz ama idmanda protesto olmaz. Zaten maçta 30 saniye oynamayarak protesto edildi ama antrenman sizi maça yansıtacak ve geleceğinizi şekillendirecek. Biz antrenman tavizimizi vermiyoruz kim çıkarsa onlarla mücadele ediyoruz. (Kasımpaşa maçı) Yine kazanmak, Malatya'yı temsil etmek için sahada olacağız."

"Savaşmadan ölmeyiz"

Cihat Arslan, her maça olduğu gibi Kasımpaşa maçına da öyle hazırlanacaklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Tamamen ciddiyetle, ihtirasla biz bunu yapacağız. Savaşmadan ölmeyiz Allah'ın izniyle. Altay maçını yenseydik bu takım atlamayı yapabilirdi. Biz yine bu yarışın içerisinde yine sonuna kadar mücadele etmemiz lazım. Kasımpaşa maçını yenersek halen yarışın içerisindeyiz. Takımın moralsizliği bu, 'Altay'a kaybettik sanki her şey bitti', futbolda hiçbir şey bitmiyor. Biliyorsunuz 2 yıl önce de düşme kaldırıldı. İnsanlar tekrar aynı ligde sonra herkes transfer döneminde sizin para alıp almadığınıza bakmıyor, performansınıza bakıyor. Futbolculara bunu anlatmaya çalıştım. Hayat devam ettiği müddetçe bizim mücadelemiz devam eder."