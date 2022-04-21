Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Ayakta kalmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Ayakta kalmaya devam ediyoruz"

21.04.2022 18:25

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımdaki eksiklere rağmen mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımdaki eksiklere rağmen mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.

Malatya temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Arslan, çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Küme düşmeleri kesinleşmiş olsa bile, oynadıkları maçların rakiplerini yakından ilgilendirdiğini aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Konyaspor ile Fenerbahçe'nin çok önemli bir yarışı var. Biz de spor ahlakı gereği önemli bir maç olarak görüyoruz. Eksiklerimiz ve kongre sürecine rağmen takımla ayakta kalmaya devam ediyoruz. Genç oyuncularım bugün de geldi. 17 yaş altı takımdan iki arkadaşımızı antrenmana çıkardık. Gelecek yılın hazırlıklarını yaparken, aynı zamanda mücadelemize de devam ediyoruz. Trabzonspor'un olası şampiyonluğunu tebrik ederiz ama bu yıl bir oylama yapılsa ben oyumu yılın takımı olarak Konyaspor'a, sonrasında da İlhan (Palut) hocaya veririm. Çünkü Ahmet (Çalık) kardeşimizi kaybettik, hem futbol camiası hem Konyaspor kaybetti. Çok önemli bir kayıptı. Konyaspor travmadan çıkıp yarışın içinde olabildiyse, bu çok değerli. Bu nedenle onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz de kendi mücadelemizi verip, ligin sonuna kadar birkaç maç kazanmak istiyoruz. Devamlı mağlubiyet, kaçan goller... Bunu sonlandırmak için sahada olacağız."

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'Ayakta kalmaya devam ediyoruz' - Son Dakika


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