Yunusemre'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Yunusemre'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı

Yunusemre\'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı

Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan Haluk Günözgen Yunusemre MTB Cup C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı, Türkiye'nin dört bir yanından katılan yaklaşık 300 sporcu ile gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

13.04.2025 19:18  Güncelleme: 19:30
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Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Haluk Günözgen Yunusemre MTB Cup C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Yunusemre Belediyesi, bisiklette dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Haluk Günözgen Yunusemre MTB Cup C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Bisiklet sporuna yön vermiş, ulusal ve uluslararası birçok yarışta başarılı sonuçlar almış, ebediyete göç etmiş olan usta pedal Haluk Günözgen anısına gerçekleşen yarışta yaklaşık 300 sporcu 26 kilometre pedal çevirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Valiliği ve VESTEL başta olmak üzere bu spora destek veren pek çok sponsorun bulunduğu yarışların startını Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Meclis Üyeleri ve sporseverler birlikte verdi.

Başkan Balaban sporcuları kutladı

Törende bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Sponsorlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Valiliğimizin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyemizin önemli hizmetleri var. Güzel bir organizasyon oldu. Türkiye'nin her yerinden değerli sporcuları ağırlıyoruz. Önemli olan yarışmak, dereceye girmek değil. Tüm sporcularımızı canı yürekten kutluyorum" dedi.

"Manisa 17 ilçesiyle bir bütündür"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Başkanımıza böyle güzel bir organizasyonu kentimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu gayretleri kentimize değer katmaya devam edecek. Manisa 17 ilçesi ile bir bütündür. Bu bilinçle de hareket etmeye devam edecek."

Madalyalar sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri davetliler tarafından verildi. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda U-17 Erkek kategorisinde; Eren Geçim (Çaykur Rize SK) birinci, Habib Pınar (Kayseri BŞB SK) ikinci, Mustafa Sandık (Kayseri BŞB SK) üçüncü, U-17 Kadınlarda; Berra Nur Erden (Kayseri Gençlik SK) birinci, Beyza Nur Genç (Kayseri Gençlik SK) ikinci, Zeynep Nur Bayram (Yalova Gençlik SK) üçüncü, U-15 Erkeklerde; Fahrettin Yücetaş (Karaman Özel İdaresi SK) birinci, Taha İnce (Sinop SK) ikinci, Emir Çeri (Nevşehir SK) üçüncü. U-15 Kadınlarda; Betül Tanrıkulu (Yalova SK) birinci, Hilal Ece Keski (Manisa Gençlik SK) ikinci, Zeynep Tekin (Sinop SK) üçüncü. U-13 Erkeklerde; Alphan Aktaş (Kapadokya SK) birinci, Bedirhan Özber (Atatürk İzcilik Kulübü) ikinci, Tuna Yıldırım (Sinop SK) üçüncü, U-13 Kadınlarda; Hilal Kaymaz (Akhisar SK) birinci, Miray Akçam (Akhisar SK) ikinci, Elif Su Gülal (Kapadokya SK) üçüncü, U-11 Erkeklerde; Yüşa Kerim Kaba (SBB) birinci, Ömer Yaban Özbek (Taşköprü Kartepe SK) ikinci, Miraç Ali Acar (Akhisar SK) üçüncü, U-11 Kadınlarda; Hiranur Güçlü (Akhisar SK) birinci, Melisa Ateş, (Akhisar SK) ikinci, Hatice İlikhan (Akhisar SK) üçüncü, Elit Erkeklerde; Emre Yavuz ((Birisa SK) birinci, Zeki Kaygısız (İstanbul BŞB SK) ikinci, Süreya Sefa Temel (İstanbul BŞB SK) üçüncü, Elit Kadınlarda; Azize Bekar (Birisa SK) birinci, Ekinler Eke (Büyükçekmece SK) ikinci, Tuğçe Bitirim (Nilüfer SK) üçüncü, Genç Erkeklerde; Çınar Serdaroğlu (MCT Nox SK) birinci, Sami Yusuf Önder (Kayseri BŞB SK) ikinci, Mustafa Demir (Konya Taşkent SK) üçüncü, Genç Kadınlarda; Emine Irmak Sezer (Birisa SK) birinci, Damla Eser (Giresun Gençlik SK) ikinci, Nazife Tuncer (Zirve NS SK) üçüncü, Master Erkeklerde Mehmet Çambazcı birinci, İslam Çavuş ikinci, Nasuh Yılmazdağ üçüncü oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüllerin yanı sıra seyircilere de sponsorların katkısıyla bisiklet ve akıllı saat gibi birbirinden değerli hediyeler çekilişle verildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı - Son Dakika

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