Ziraat Kupası'nın İlk Haftası Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Ziraat Kupası'nın İlk Haftası Sona Erdi

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken, Trabzonspor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ve Antalyaspor lider oldu.

09.01.2025 23:47
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Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor ve D Grubu'nda Onvo Antalyaspor, haftayı lider kapattı.

Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puan ve 2. haftanın programı şöyle:

A Grubu:

MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor: 1-0

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 3-0

B Grubu:

Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1

Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 4-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

C Grubu:

ikas Eyüpspor- Boluspor: 1-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-2

Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

D Grubu:

Net Global Sivasspor- Beşiktaş: 0-1

Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1

Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: 4-4

Puan durumu:

A Grubu:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.11003033
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK11001013
3.MKE ANKARAGÜCÜ10101101
4.İSKENDERUNSPOR A.Ş.10101101
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.100101-10
6.CORENDON ALANYASPOR100103-30
B Grubu:

OGBMAYAVP
1.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.11004043
2.FENERBAHÇE A.Ş.11003033
3.GÖZTEPE A.Ş.11001013
4.ERZURUMSPOR FK100101-10
5.KASIMPAŞA A.Ş.100103-30
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR100104-40
C Grubu:

OGBMAYAVP
1.TÜMOSAN KONYASPOR11001013
2.İKAS EYÜPSPOR11001013
3.GALATASARAY A.Ş.10102201
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ10102201
5.AHLATCI ÇORUM FK100101-10
6.BOLUSPOR100101-10
D Grubu:

OGBMAYAVP
1.ONVO ANTALYASPOR11003123
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.11001013
3.SİPAY BODRUM FK10104401
4.KIRKLARELİSPOR10104401
5.NET GLOBAL SİVASSPOR100101-10
6.KOCAELİSPOR100113-20

2. hafta:

A Grubu:

İskenderunspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

B Grubu:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa

Göztepe-Gaziantep FK

C Grubu:

Boluspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

D Grubu:

Beşiktaş-Kırklarelispor

Kocaelispor-Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Kupası'nın İlk Haftası Sona Erdi - Son Dakika

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