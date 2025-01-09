Ziraat Kupası'nın İlk Haftası Sona Erdi

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor ve D Grubu'nda Onvo Antalyaspor, haftayı lider kapattı.
Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puan ve 2. haftanın programı şöyle:
A Grubu:
MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor: 1-0
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 3-0
B Grubu:
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 4-0
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
C Grubu:
ikas Eyüpspor- Boluspor: 1-0
Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-2
Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1
D Grubu:
Net Global Sivasspor- Beşiktaş: 0-1
Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1
Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: 4-4
Puan durumu:
A Grubu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3.MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4.İSKENDERUNSPOR A.Ş.
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|6.CORENDON ALANYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3.GÖZTEPE A.Ş.
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|4.ERZURUMSPOR FK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|5.KASIMPAŞA A.Ş.
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TÜMOSAN KONYASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2.İKAS EYÜPSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3.GALATASARAY A.Ş.
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|6.BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ONVO ANTALYASPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3.SİPAY BODRUM FK
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|4.KIRKLARELİSPOR
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|5.NET GLOBAL SİVASSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|6.KOCAELİSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
2. hafta:
A Grubu:
İskenderunspor-Trabzonspor
Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
B Grubu:
Fenerbahçe-Erzurumspor FK
Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa
Göztepe-Gaziantep FK
C Grubu:
Boluspor-Galatasaray
RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
D Grubu:
Beşiktaş-Kırklarelispor
Kocaelispor-Net Global Sivasspor
Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası'nın İlk Haftası Sona Erdi - Son Dakika
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