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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor
15.01.2024 - 09:52,
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Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor- Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş- Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir- Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK- Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe- Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor- Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor- Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

Kaynak: AA
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