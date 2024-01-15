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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Kupanın 5. eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor
15.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:43
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın 5. eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba

13.00 Antalyaspor - Pendikspor

13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor

15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor

21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 Ocak Perşembe

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Trabzonspor - Manisa FK

21.00 Galatasaray - Ümraniyespor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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