Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının takvimi belli oldu. Ankaragücü- Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray- Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK- Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak. Sivasspor doğrudan yarı finale yükseldi.
4 Nisan
5 Nisan
6 Nisan
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü belirlendi! Sivasspor doğrudan yarı finalde mücadele edecek - Son Dakika