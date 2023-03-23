Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü belirlendi! Sivasspor doğrudan yarı finalde mücadele edecek - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü belirlendi! Sivasspor doğrudan yarı finalde mücadele edecek

23.03.2023 16:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin maç programı duyuruldu. Sivasspor, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle Türkiye Kupası'nda doğrudan yarı finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının takvimi belli oldu. Ankaragücü- Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray- Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu! Sivasspor doğrudan yarı finalde

SİVASSPOR DOĞRUDAN YARI FİNALDE

Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK- Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak. Sivasspor doğrudan yarı finale yükseldi.

4 Nisan

  • 20:30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor

5 Nisan

  • 20:30 Galatasaray-Başakşehir

6 Nisan

  • 20:30 Fenerbahçe-Kayserispor
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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü belirlendi! Sivasspor doğrudan yarı finalde mücadele edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü belirlendi! Sivasspor doğrudan yarı finalde mücadele edecek - Son Dakika
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