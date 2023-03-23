Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü belirlendi! Sivasspor doğrudan yarı finalde mücadele edecek

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Gaziantep FK 'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK- Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak. Sivasspor doğrudan yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 'nda çeyrek final maçlarının takvimi belli oldu. Ankaragücü- Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray- Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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