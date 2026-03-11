Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler - Son Dakika
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası\'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
11.03.2026 14:25
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı. Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Samsunspor-Trabzonspor ile eşleşti. İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Galatasaray/ Gençlerbirliği - Samsunspor/ Trabzonspor
  • Beşiktaş/ Alanyaspor - Konyaspor/ Fenerbahçe
MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek veTFF tarafından daha sonra duyurulacak. Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.

SAHA AVANTAJI VE FORMAT

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı olarak katılan takımlar çeyrek final maçlarını iç sahada oynayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak. Çeyrek finali geçen ekipler yarı finalde de tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

