Kuralar çekildi! Türkiye Kupası\'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek veTFF tarafından daha sonra duyurulacak. Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı olarak katılan takımlar çeyrek final maçlarını iç sahada oynayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak. Çeyrek finali geçen ekipler yarı finalde de tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.
