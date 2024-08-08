Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Teknoloji

Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

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Popüler sosyal medya platformu Instagram'ın ardından 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox da dün akşam itibarıyla erişime kapatılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir" dedi.

08.08.2024 07:15
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Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA VAR

Popüler oyun platformuna getirilen erişim engellemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ YÖNDE KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti; "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç\'tan oyun platformu Roblox\'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Instagram, Roblox, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (31)

  • Beyler Beyi: Allah rızası için tiktok denen illetide bir an evvel kapatın. Facebook’ada bazı kısıtlamalar getirin. Reels videolara izin vermeyin mesela. 237 16 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Yerinde bir karar buna benzer tüm aile yapısını bozacak ne varsa kapatılsın 181 15 Yanıtla
  • Bayram Ceylan: Elinize sağlık çocukları durduramiyoruz. Sabaha kadar bu illet oyunu oynuyorlar. 165 19 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Elinize sağlık 158 13 Yanıtla
  • Sinan Akdağ: tiktok acil kapatılsın sayın başkanım ortalık et pazarı gibi olmuş her yerini açan açana ayıp denen bir şey kalmamış Allah rızası için kapatın..... 153 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hayırlı olsun iyi oldu 147 15 Yanıtla
  • Muhammet Urkun: Tik tok kapatılsın 140 7 Yanıtla
  • mithat tatar: çok doğru bi karar emeğinize sağlık 116 11 Yanıtla
  • Emre Yüzer: Darısı tiktok ve suç dünyasının buluşma noktası telegramın başına 97 6 Yanıtla
  • Gulay Basibuyuk: yasal olmayan bahis sitelerin kumar oynatılan siteler neden kapatılıp önüne geçilmiyor vede üstelik reklamları yapılıyor buna ne demeli peki 66 4 Yanıtla
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