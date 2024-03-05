Bugün Apple, yeni M3 MacBook Air modelini piyasaya sürdü ve aynı zamanda Apple Türkiye, iPhone, MacBook ve iPad dahil olmak üzere tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncellenmiş fiyat listesi…
Apple tüm ürünlere zam yaptı! En pahalı iPhone 100.000 TL'yi geçti!
Zam sonrası iPhone fiyat listesi
Apple Watch fiyatları MacBook fiyatları AirPods fiyatları iPad fiyatları Aksesuar fiyatları Son Dakika › Teknoloji › Apple, Yeni MacBook Air Modelini Piyasaya Sürdü ve Ürünlerine Zam Yaptı - Son Dakika Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefonları olan Xiaomi 15 ve OnePlus 13, ultrasonik parmak izi sensörleriyle donatılacak. Bu teknoloji, kilidin daha hızlı ve doğru bir şekilde açılmasını sağlayacak. Bu gelişme, akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratacak ve mobil cihazlarda güvenlik ve kullanım kolaylığı alanında yeni standartlar belirleyebilir. Son raporlara göre, Linux kullanıcılarının Windows'tan Linux'a geçtiği görülüyor. Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre, Linux masaüstü pazar payında tarihinde ilk kez yüzde 4'lük bir kullanım oranına ulaştı. Bu büyümede, Windows 11'in zorlayan sistem gereksinimleri ve Linux'un kurulum sürecinin daha kullanıcı dostu olması etkili oldu. Bilgisayar pazarında fiyatların artmasıyla birlikte, Linux'un büyümeye devam etmesi bekleniyor. Gelen son sızıntılara göre, Huawei AMD'nin Zen 3 serisine eş değer güçte işlemciler üretmeye başlayacak. Taishan V120 çekirdeğine sahip serinin düşük maliyeti ile Batılı firmalar için sorun yaratabileceği konuşuluyor. İşlemci üretiminde köklü bir geçmişi olmayan şirketin bu başarısı teknoloji sektöründe hayretle karşılanıyor. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, 2020 yılında PlayStation için piyasaya sürülmüştü ve o günden beri PC oyuncuları iştahlı bir şekilde oyunu bekliyordu. Sony Interactive Entertainment'ın, Ghost of Tsushima'yı PC için çok yakında duyuracağına dair güçlü söylentiler dolaşıyor. Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olduğu yeni filmiyle 24 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Yeni fragmanı yayınlanan film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ve babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek ve Vic karakteri tarafından planlanan yüksek riskli bir soygunu içerecek. Chris Pratt, oyuncu kadrosuna dahil olduğunda büyük heyecan duyduğunu ve Garfield hikayesinin daha da genişleyeceğini ifade etti. AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak. Oyun endüstrisi son aylarda büyük bir krizin içine girmiş durumda. EA'in bir Star Wars oyununu iptal ettiği, bir diğerini ise devam ettirdiği bildirildi. Bit Reactor, geliştirilmekte olan strateji tabanlı Star Wars oyunu için yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu ve oyunun iptal edilmediğini duyurdu. EA tarafından yürütülen yeniden yapılanmadan etkilenmediklerini açıklayan Bit Reactor, strateji tabanlı Star Wars oyunu için beklentilerin devam ettiğini belirtti. Microsoft ve Bosch, sürücüsüz arabalardaki yapay zeka desteğini geliştirmek için uzun dönemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği sayesinde sürüş güvenliğinin büyük ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka teknolojileri, otomobilin veri tabanına kaydedilen görsel ve yazılı verileri kullanarak aracın sürüş kalitesini ve hareket kabiliyetini artıracak. Bu iş birliği, Apple'ın araba projesinin iptal olmasının ardından ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor. Bosch'un üst düzey yöneticileri, projenin sürüş güvenliğini iyileştirerek kazaları azaltacağını iddia ediyor. Bu iş birliği, yapay zeka yatırımlarının otomobil sektöründe büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Apple, WWDC 2024 etkinliğinde tüm platformlarında yeni yapay zeka özelliklerini duyurmayı planlarken, M3 MacBook Air için 'Dünya'nın en iyi laptopu' iddiasında bulundu. Yeni MacBook Air, yapay zeka özellikleriyle kullanıcılara güçlü kamera özellikleri, dil çevirisi, metin tahminleri gibi akıllı özellikler sunuyor. Apple'ın yapay zeka alanındaki bu ilerlemeleri, teknoloji pazarındaki rekabete nasıl bir etki yapacağı merak konusu. 2024 yılının en çok merak edilen yapımlarından Greedfall 2: A Dying World, yaz aylarında erken erişime açılacak. Fragmanı yayınlanan oyun, sinematik gösterim olmasından dolayı eleştiriler alsa da, ikinci oyunda daha kapsamlı bir rol yapma deneyimi ve sürükleyici bir hikaye bekleniyor. Oyunun sadece Steam üzerinde PC'de oynanabilecek olması ve konsollardaki performansıyla ilgili endişeler ise hayal kırıklığı yarattı. Greedfall 2: A Dying World hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıiPhone SE 64 GB24.999 TL26.999 TL28.999 TLiPhone SE 128 GB26.999 TL28.999 TL31.199 TLiPhone SE 256 GB30.999 TL33.499 TL35.699 TLiPhone 13 128 GB36.999 TL39.999 TL42.999 TLiPhone 13 256 GB40.999 TL44.499 TL47.499 TLiPhone 13 512 GB48.999 TL52.999 TL56.499 TLiPhone 14 128 GB43.999 TL47.499 TL51.499 TLiPhone 14 256 GB47.999 TL51.999 TL55 999 TLiPhone 14 512 GB55.999 TL60.499 TL64.999 TLiPhone 14 Plus 128 GB49.999 TL53.999 TL58.499 TLiPhone 14 Plus 256 GB53.999 TL58.499 TL62.999 TLiPhone 14 Plus 512 GB61.999 TL66.999 TL71.999 TLiPhone 15 128 GB49.999 TL53.999 TL58.499 TLiPhone 15 256 GB53.999 TL58.499 TL62.999 TLiPhone 15 512 GB 61.999 TL66.999 TL71.999 TLiPhone 15 Plus 128 GB56.999 TL61.999 TL66.999 TLiPhone 15 Plus 256 GB60.999 TL66.499 TL71.499 TLiPhone 15 Plus 512 GB68.999 TL74.999 TL80.499 TLiPhone 15 Pro 128 GB64.999 TL69.999 TL75.499 TLiPhone 15 Pro 256 GB68.999 TL74.499 TL79.999 TLiPhone 15 Pro 512 GB76.999 TL82.999 TL88.999 TLiPhone 15 Pro 1 TB84.999 TL91.499 TL97.999 TLiPhone 15 Pro Max 256 GB76.999 TL82.999 TL89.999 TLiPhone 15 Pro Max 512 GB84.999 TL91.499 TL98.999 TLiPhone 15 Pro Max 1 TB92.999 TL99.999 TL107.999 TL
CihazEski fiyatı1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıApple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm14.999 TL16.299 TL17.499 TLApple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm15.999 TL17.299 TL18.499 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm33.499 TL35.999 TL38.999 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm34.999 TL37.599 TL40.799 TLApple Watch Ultra 239.999 TL42.999 TL46.499 TLApple Watch SE 40 mm9.499 TL10.299 TL10.999 TLApple Watch SE 44 mm10.499 TL11.299 TL11.999 TL
CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıM1 MacBook Air32.033 TL34.999 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 13 inç 256 GB40.168 TL44.499 TL42.999 TLM2 MacBook Air 13 inç 512 GB50.846 TL55.999 TL50.999 TLM2 MacBook Air 15 inç 256 GB47.287 TL52.299 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 15 inç 512 GB54.407 TL59.499 TLSatıştan kalktıM3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB -YENİ––47.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 8/512GB -YENİ––55.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 16/512 GB -YENİ––63.499 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/256 GB -YENİ––54.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/512GB -YENİ––62.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 16/512 GB -YENİ––70.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB–62.999 TL67.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB–70.199 TL75.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB–78.899 TL84.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB–93.299 TL101.499 TLM3 Max MacBook Pro 14 inç–121.999 TL132.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM)–94.999 TL102.999 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM)–109.399 TL118.999 TLM3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM)–130.999 TL142.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM)–148.999 TL162.299 TLM2 Max Mac Studio74.236 TL81.999 TL87.999 TLM2 Ultra Mac Studio148.474 TL163.999 TL175.999 TLM2 Mac mini20.355 TL23.499 TL25.499 TLM2 Pro Mac mini47.287 TL51.999 TL56.499 TL
CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı2. Nesil AirPods4.372 TL4.849 TL5.249 TL3. Nesil AirPods5.694 TL6.299 TL6.799 TL3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu)6.101 TL6.749 TL7.299 TL2. Nesil AirPods Pro (Type-C)7.829 TL8.649 TL9.349 TLAirPods Max20.846 TL22.999 TL24.849 TL
CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı11 inç iPad Pro 128 GB28.982 TL31.999 TL34.559 TL11 inç iPad Pro 256 GB32.338 TL35.499 TL38.339 TL11 inç iPad Pro 512 GB39.050 TL42.999 TL46.439 TL11 inç iPad Pro 1 TB52.474 TL57.999 TL62.639 TL11 inç iPad Pro 2 TB65.897 TL72.999 TL78.839 TL12.9 inç iPad Pro 128 GB40.677 TL44.999 TL48.559 TL12.9 inç iPad Pro 256 GB44.033 TL48.499 TL52.379 TL12.9 inç iPad Pro 512 GB50.745 TL55.999 TL60.479 TL12.9 inç iPad Pro 1 TB64.168 TL70.999 TL76.679 TL12.9 inç iPad Pro 2 TB77.592 TL85.999 TL92.879 TLiPad Air 64 GB21.355 TL23.499 TL25.379 TLiPad Air 256 GB26.440 TL28.999 TL31.319 TL10. Nesil iPad 64 GB16.270 TL17.999 TL19.439 TL10. Nesil iPad 256 GB21.355 TL23.499 TL25.379 TL9. Nesil iPad 64 GB11.999 TL13.299 TL14.359 TL9. Nesil iPad 256 GB17.084 TL18.799 TL20.299 TLiPad mini 64 GB18.609 TL20.499 TL22.139 TLiPad mini 256 GB23.694 TL25.999 TL28.079 TLApple Pencil 1. Nesil3.213 TL3.549 TL3.849 TLApple Pencil 2. Nesil3.863 TL4.269 TL4.629 TLApple Pencil USB-C2.699 TL2.979 TL3.229 TL
CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıApple TV 4K 64 GB Wi-Fi5.084 TL5.599 TL6.049 TLApple TV 4K 128 GB Wi-Fi+Ethernet5.897 TL6.499 TL7.029 TLApple 20W Type-C Adaptör619 TL669 TL719 TLAirTag Tekli Paket1.036 TL1.119 TL1.219 TLAirTag 4'lü Paket3.497 TL3.779 TL4.099 TLApple Parlatma Bezi619 TL679 TL739 TL
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Son Dakika › Teknoloji › Apple, Yeni MacBook Air Modelini Piyasaya Sürdü ve Ürünlerine Zam Yaptı - Son Dakika
Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefonları olan Xiaomi 15 ve OnePlus 13, ultrasonik parmak izi sensörleriyle donatılacak. Bu teknoloji, kilidin daha hızlı ve doğru bir şekilde açılmasını sağlayacak. Bu gelişme, akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratacak ve mobil cihazlarda güvenlik ve kullanım kolaylığı alanında yeni standartlar belirleyebilir.
Son raporlara göre, Linux kullanıcılarının Windows'tan Linux'a geçtiği görülüyor. Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre, Linux masaüstü pazar payında tarihinde ilk kez yüzde 4'lük bir kullanım oranına ulaştı. Bu büyümede, Windows 11'in zorlayan sistem gereksinimleri ve Linux'un kurulum sürecinin daha kullanıcı dostu olması etkili oldu. Bilgisayar pazarında fiyatların artmasıyla birlikte, Linux'un büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Gelen son sızıntılara göre, Huawei AMD'nin Zen 3 serisine eş değer güçte işlemciler üretmeye başlayacak. Taishan V120 çekirdeğine sahip serinin düşük maliyeti ile Batılı firmalar için sorun yaratabileceği konuşuluyor. İşlemci üretiminde köklü bir geçmişi olmayan şirketin bu başarısı teknoloji sektöründe hayretle karşılanıyor.
Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, 2020 yılında PlayStation için piyasaya sürülmüştü ve o günden beri PC oyuncuları iştahlı bir şekilde oyunu bekliyordu. Sony Interactive Entertainment'ın, Ghost of Tsushima'yı PC için çok yakında duyuracağına dair güçlü söylentiler dolaşıyor.
Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olduğu yeni filmiyle 24 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Yeni fragmanı yayınlanan film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ve babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek ve Vic karakteri tarafından planlanan yüksek riskli bir soygunu içerecek. Chris Pratt, oyuncu kadrosuna dahil olduğunda büyük heyecan duyduğunu ve Garfield hikayesinin daha da genişleyeceğini ifade etti.
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Oyun endüstrisi son aylarda büyük bir krizin içine girmiş durumda. EA'in bir Star Wars oyununu iptal ettiği, bir diğerini ise devam ettirdiği bildirildi. Bit Reactor, geliştirilmekte olan strateji tabanlı Star Wars oyunu için yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu ve oyunun iptal edilmediğini duyurdu. EA tarafından yürütülen yeniden yapılanmadan etkilenmediklerini açıklayan Bit Reactor, strateji tabanlı Star Wars oyunu için beklentilerin devam ettiğini belirtti.
Microsoft ve Bosch, sürücüsüz arabalardaki yapay zeka desteğini geliştirmek için uzun dönemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği sayesinde sürüş güvenliğinin büyük ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka teknolojileri, otomobilin veri tabanına kaydedilen görsel ve yazılı verileri kullanarak aracın sürüş kalitesini ve hareket kabiliyetini artıracak. Bu iş birliği, Apple'ın araba projesinin iptal olmasının ardından ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor. Bosch'un üst düzey yöneticileri, projenin sürüş güvenliğini iyileştirerek kazaları azaltacağını iddia ediyor. Bu iş birliği, yapay zeka yatırımlarının otomobil sektöründe büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor.
Apple, WWDC 2024 etkinliğinde tüm platformlarında yeni yapay zeka özelliklerini duyurmayı planlarken, M3 MacBook Air için 'Dünya'nın en iyi laptopu' iddiasında bulundu. Yeni MacBook Air, yapay zeka özellikleriyle kullanıcılara güçlü kamera özellikleri, dil çevirisi, metin tahminleri gibi akıllı özellikler sunuyor. Apple'ın yapay zeka alanındaki bu ilerlemeleri, teknoloji pazarındaki rekabete nasıl bir etki yapacağı merak konusu.
2024 yılının en çok merak edilen yapımlarından Greedfall 2: A Dying World, yaz aylarında erken erişime açılacak. Fragmanı yayınlanan oyun, sinematik gösterim olmasından dolayı eleştiriler alsa da, ikinci oyunda daha kapsamlı bir rol yapma deneyimi ve sürükleyici bir hikaye bekleniyor. Oyunun sadece Steam üzerinde PC'de oynanabilecek olması ve konsollardaki performansıyla ilgili endişeler ise hayal kırıklığı yarattı. Greedfall 2: A Dying World hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
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