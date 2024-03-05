Apple, Yeni MacBook Air Modelini Piyasaya Sürdü ve Ürünlerine Zam Yaptı

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Bugün Apple, yeni M3 MacBook Air modelini piyasaya sürdü ve aynı zamanda Apple Türkiye, iPhone, MacBook ve iPad dahil olmak üzere tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncellenmiş fiyat listesi…

Apple tüm ürünlere zam yaptı! En pahalı iPhone 100.000 TL'yi geçti!

Zam sonrası iPhone fiyat listesi