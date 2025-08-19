Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu

Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
19.08.2025 13:34  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify ile yapılan görüşmenin ardından müjdeyi verdi. Bakan Ersoy, dünyanın en büyük dijital müzik platformunun 2026'da İstanbul'da ofis açacağını açıkladı. Türk sanatçıların 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştığını belirten Ersoy, telif gelirlerinin yarısından fazlasının artık yurt dışından geldiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu

Bakan Ersoy'un, Türkiye'nin yerli ve millî sosyal medya platformu olan Next Sosyal'den de yaptığı paylaşım şöyle, "Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız.

Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek.

Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz.

Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı.

Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor.

Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak.

Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."

SPOTIFY İSTANBUL'A GELİYOR: 2026'DA OFİS AÇILACAK

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, 2026'da İstanbul'da ofis açarak Türkiye'deki varlığını güçlendirecek. Böylece yerli müzik endüstrisiyle daha yakın çalışılacak, iş birlikleri derinleşecek.

AÇILIŞI BAKAN ERSOY YAPACAK

Spotify, Eylül ayında İstanbul'da büyük bir Müzik Zirvesi düzenleyecek. Dünyadan ve Türkiye'den sektör temsilcilerinin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

TÜRK SANATÇILARIN KÜRESEL REKORU: 2,8 MiLYAR YENi DİNLEYİCİ

Türk sanatçıların küresel yükselişinde 2024 önemli bir dönüm noktası oldu.Türk sanatçılar dünya genelinde 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Türkiye'nin günlük müzik listelerinin yüzde 90'ı yerli sanatçılardan oluştu.

GELİRLERİN YARISI ARTIK YURT DIŞINDAN GELİYOR

Spotify verilerine göre Türk sanatçılar, telif gelirlerinin yarısından fazlasını Türkiye dışındaki dinleyicilerden elde etmeye başladı. Bu gelişme, Türk müziğinin küresel pazarda güç kazandığını ortaya koyuyor.

YENİ YETENEKLERE VE KADIN SANATÇILARA KÜRESEL DESTEK

Spotify, Türk sanatçıları küresel sahneye taşımak için RADAR ve EQUAL programlarıyla genç yeteneklere ve kadın sanatçılara da destek verecek. Bu programlar, Türkiye'nin müzik diplomasisine de yeni bir ivme kazandıracak.

Kültür Sanat, Teknoloji, Türkiye, Spotify, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:05:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.