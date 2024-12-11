Bakan Kacır, İstanbul\'da 100 Bin Teknoloji Girişimi Hedefini Açıkladı

Teknoloji

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off İstanbul 2024 programına katıldı. Programda konuşan Kacır, "Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde, Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması ve aralarından 100 teknoloji girişiminin milyar dolar değeri aşarak, UNİCORN bizim değimimizce TURKON statüsüne erişmesi. Bunu çok kıymetli görüyoruz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğinde düzenlenen, girişimcilerin bir araya gelerek ekonomi ekosistemine katkıda bulunduğu 'Take Off İstanbul 2024' zirvesi İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmer Fatih Kacır ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleşti. Programda açılış konuşması yapan Bakan Kacır, "Dünyanın dört bir yanından binden fazla teknoloji girişimcisinin başvurduğu etkinliği, bu yıl 23 ülkeden 250 teknoloji girişiminin katılımıyla ve yine dünyanın dört bir yanından 100'den fazla teknoloji yatırımcısının, girişimci sermayesi fon yöneticisinin iştiraki ile icra ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde küresel bir merkez haline getirmek. Türkiye, 104 Teknopark'ta 11 binden fazla teknoloji girişimiyle bin 600'den fazla ARGE ve tasarım merkeziyle, 300 bine yakın ARGE insan kaynağıyla, yılda 16 milyar doların üzerinde araştırma, geliştirme harcamasıyla inovasyon alanında muazzam bir hızda milli teknoloji hamlesi yolculuğuna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLARDA GİRİŞİMLERİMİZ İLE BÜYÜYOR'

5 yılda teknoloji girişimlerine yapılan yatırımın artış gösterdiğini aktaran Bakan Kacır, "Take Off Teknoloji Girişimciliği Zirvesi hem İstanbul'umuzun hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna değer katıyor. Burada teknoloji girişimcilerinin yenilikçi iş fikirlerini nasıl büyüttüklerini, adım adım küresel sahneye nasıl çıktıklarını bu alandaki çalışmalarını nasıl sürdürdüklerini büyük bir iftiharla müşahede ediyoruz. Türkiye'de teknoloji alanında, teknoloji girişimciliği alanında yapılan yatırımlarda girişimlerimiz ile paralel olarak büyüyor. 2010-2019 yılları arasında yılda 66 milyon dolar ortalama teknoloji girişimlerine yatırım yapılıyorken, son 5 yılda bu ortalamayı 1 milyar doların üzerine yükselttik. 15 misline çıkarmış olduk bu aslında kat ettiğimiz mesaiyi ve gerçekleştirdiğimiz ivmeyi ispat eden bir gösterge. Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde, Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması ve aralarından 100 teknoloji girişiminin milyar dolar değeri aşaracak, UNİCORN bizim değimimizce TURKON statüsüne erişmesi. Bunu çok kıymetli görüyoruz. Çünkü büyüyen küreselleşen girişimler kendi içlerinden onlarca, yüzlerce yeni teknoloji girişiminin doğmasına da vesile oluyor malumunuz dünyayı yenilikçi teknolojiler değiştirip dönüştürüyor ve bütün bu yenilikçi teknolojileri yeni doğan, hızla büyüyen teknoloji girişimcileri dünyaya sunuyor" ifadelerini kullandı.

'KALKINMA MODELİMİZİN AYRILMAZ PARÇASI'

Kacır, "Bu anlamda biz Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin aslında kalkınmaz modelimizin ayrılmaz parçası hatta Türkiye'nin yeni dönemde başarı hikayesinin öncü alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu muhteşem etkinliğe katkı sunan, dünyanın 4 bir yanından teknoloji girişimcilerini ve girişim sermayesi fonlarını yatırımcılarını İstanbul'da bir araya getiren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle TEKNOFEST'inde ana yürütücüsü olan, Türkiye Teknoloji Takımı vakfımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.