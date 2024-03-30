Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat 19 dakika havada kalarak yeni bir rekor kırdı

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Baykar'ın en gelişmiş teknolojileri entegre ettiği Bayraktar TB3 SİHA, yenilikçi adımlar ve rekorlarla dolu bir gelişim sürecinden geçerek Türk savunma sanayiinin öncü projelerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile bir test uçuşu yapmıştı. Bugün de beklenenden uzun uçarak yeni bir rekor kırdı. Peki Bayraktar TB3 SİHA'nın havada kalma süresi ne kadar?

Bayraktar TB3 havada kalma süresi ne kadar?

Bayraktar TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile gerçekleştirdiği 25. uçuşunda 6 saat boyunca havada kalarak toplam 196 saatlik uçuş süresine ulaştı. Fakat en son başarısı bunun da ötesine geçiyor.

Bayraktar TB3, 26. uçuş testinde 27 saat 19 dakika havada kaldı. Bu rekor uçuş sırasında 4.600 km mesafe kat eden SİHA, yerli teknolojilerle elde edilen başarıları yeni bir seviyeye taşımış oldu. Zira daha önce de TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorunun gücüyle 32 saat havada kalarak 5.700 km yol katettiği bir test gerçekleştirilmişti.

Bayraktar TB3, yerli sistemlerle 25. uçuşunu tamamladı! İşte o anlar

Dolayısıyla her ne kadar resmi sitesinde Bayraktar TB3 havada kalma süresi 24+ saat yazsa da 32 saati aşan bir uçuş süresine ulaştığını biliyoruz. Bu da mühimmat ve elektro optik sistemler gibi faydalı yüklerle tamamen taşıma kapasitesi doldurulsa bile her türlü operasyonun altından kalkabileceğini gösteriyor.

Burada tüm dünyada efsaneleşen Bayraktar TB2'nin 27 saat 3 dakikalık rekorunun da henüz test aşamasındayken kırıldığını ve aynı şekilde hem taşıma kapasitesi hem de yerli ve milli sistem kullanımında birkaç gömlek üstünde olduğunu belirtelim.