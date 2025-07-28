BLOOCELL, Türkiye Startup Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

BLOOCELL, Türkiye Startup Şampiyonu Oldu

BLOOCELL, Türkiye Startup Şampiyonu Oldu
28.07.2025 11:34
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BLOOCELL, Türkiye'de düzenlenen Startup World Cup'ta kazandı, dünya finaline katılacak.

SİLİKON Vadisi merkezli Pegasus Tech Ventures tarafından global ölçekte düzenlenen girişimcilik yarışmalarından biri olan 'Startup World Cup', Türkiye'de düzenlendi. Etkinliğin Türkiye organizasyonunun yürütücülüğünü Synergia üstlendi. Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Bulls Protföy'ün destekleri, BTM'in stratejik partnerliğinde, Pegasus Tech Ventures iş birliğiyle hayata geçirildi.

10 projenin yarıştığı finalde, biyoteknoloji alanında yapay doku üretimi yapan BLOOCELL, jüri değerlendirmesi sonucu Türkiye Şampiyonu seçildi. BLOOCELL, 15-17 Ekim tarihlerinde San Francisco'da düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil ederek 1 milyon USD yatırım ödülü için yarışma hakkı kazandı.

Açılış konuşmasını Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren yaptı. Ereren, konuşmasında startup projelerinin önemini vurgulayarak girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

'ARTIK FİKİR VE YARATICILIĞA ODAKLANILIYOR'

Ereren, girişimciliğin doğası gereği bir tür protest eylem olduğunu belirterek, yeni kurulan ülkelerde sermaye birikiminin henüz oluşmadığı ekosistemlerde girişimciliğin ayrışan temel unsur olduğunu ifade etti. Ereren, genç girişimcilerin müteşebbisliğin karanlık ve zorlu yanlarının farkında olmayabileceğini, oysa kendilerinin bu zorlukları bizzat yaşadığını söyledi.

Ereren, eskiden bir iş kurmak istediğinde sorulan ilk sorunun 'Ne kadar paran var?' olduğunu, sermaye birikiminin iş modeli seçiminde belirleyici olduğunu, sermayeye erişimin sınırlı olduğu bir ortamda ancak kendi imkanları veya banka kredileriyle işe başlanabildiğini belirtti. Günümüzde ise startup ekosisteminin gelişmesiyle girişimciliğin artık sermayeye değil, fikre ve yaratıcılığa odaklandığını, 'Ne yapmak istiyorsun?' sorusunun sermaye sorusunun önüne geçtiğini dile getirdi. Bu dönüşümün, sermaye bariyerlerinin girişimi engellediği ekonomilerin aksine, girişimcilikte fırsat eşitliği ve yenilikçiliğe olanak sağladığını ifade etti.

'KALİTE, HIZ VE İNOVASYON ÜÇ TEMEL DEĞER OLMALI'

Türkiye'de startup ekosisteminin global bağlantılarla güçlenmesinin, uluslararası arenada etkili organizasyonların burada düzenlenmesinin çok umut verici olduğuna dikkat çeken Ereren, kendi tecrübeleri ışığında startup'ların yolculuğunu anlamak için üç temel değer sıraladı:

"Kalite: Ürünün veya hizmetin pazarda rekabet eden oyunculara karşı kalite konusunda öne çıkabilmesi,

"Hız: Pazarda ilk gelen olmanın, örneğin pandemi döneminde hızla ürün ithal etmenin getirisiyle benzer şekilde, pazardaki erk ve avantajı yansıttığı,

"İnovasyon: Talebin henüz oluşmadığı yerde arz yaratarak oyunun kurallarını değiştirme gücü.

"Ereren, "Kişisel bilgisayarların ilk dönemlerinde mouse'un talep edilmeden arz edilmesi gibi inovasyon da talep yaratabilir."

'GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI 5 FAKTÖRE BAĞLI'

Başarılı bir girişim için beş önemli faktöre dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Ereren şöyle sıraladı:

" Ölçülebilirlik: Yaptığınız işin sonuçlarının ölçülebilir olması, sadece sayısal değil, somut ve anlaşılır veriler sunması,

" Kritik sonuçlar: İşin sonuçlarının kritik ve önemli etki yaratması, örneğin bir hastanedeki hijyenin hayati önemi gibi,

" Farklılaşma (Rekabet avantajı): İşinizi kaç kişinin yapabildiği, muadillerinizin sayısı ve yüzdesiyle rekabet gücünüz,

" Performans ve özen: İşinizin performans gösterirken ne kadar özen gösterildiği ve izlenebilir olduğu,

" Sisteme dokunuş: Yaptığınız işin yaşam alanınızın ötesinde topluma, doğaya ve sisteme ne kadar katkı sağladığı."

Ereren son olarak, Bulls olarak bu tür etkinliklere desteklerinin devam edeceğini böylece girişimcilik ruhunun yaygınlaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Usd, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BLOOCELL, Türkiye Startup Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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