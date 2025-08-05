Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyenlere yönelik başlatılan soruşturmada her gün yeni detaylar ortaya çıkarken, sahte e-İmza çetesinin nasıl tespit edildiği ve çökertildiğine dair bilgilere de ulaşıldı.
İşte adım adım tüm süreç…
Soruşturma kapsamında e-imza sahtekârlığına imza atan şüpheliler 6 kişiden oluşuyor. Çetenin liderliğini ise daha önce de benzer sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve 5 yıl cezaevinde kalan Ziya Kadiroğlu yapıyor. Düzce Üniversitesi'nde doktora yapan Kadiroğlu çevresinde "Ziya Hoca" ismiyle biliniyor. İddianamelerde 6 şüpheli için "organizatörler" tanımı yapılıyor.
Öte yandan, çetenin elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun, 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin lideri olarak tutuklanıp "suç örgütü kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlardan 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi. Kadiroğlu, bu davada beraat edip serbest kaldı. 1999'dan bu yana birçok kez yargılanan Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında "örgüt lideri" sıfatıyla üç ayrı soruşturma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, yalnızca 2002 ve 2005 yılına ait dosyalardan ceza aldı ve beş yıl cezaevinde kaldı, diğer 10 davadan ise beraat etti.
Şüphelilerden Ayhan Ateş ifadesinde "Ziya Kadiroğlu'nun e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu, 270 e-imza üretildiğini, yine joker eleman olarak tabir edilen çok iyi yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına sokularak sınavlarda başarılı puanlar aldırıldığını ve üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400'den fazla kişi olduğunu, birçoğunun doçent ve profesör olduğunu" iddia etti. Ateş'in sorgusunda bu kişilerin kim olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi. İddianamede, bu iddiaya ilişkin savcılığın bir tespiti de yer almadı.
Son Dakika › Teknoloji › Elebaşılığını Ziya Hoca'nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi - Son Dakika
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