Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirecek - Son Dakika
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Teknoloji

Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirecek

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Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, "Meksika Körfezi" ismini haritalar uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini açıkladı. Trump, 20 Ocak'ta yemin törenindeki konuşmasında "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini tekrarlamıştı.

28.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:59
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Google Haritalar'ın X hesabından, Trump'ın Meksika Körfezi ve Denali Dağı için yaptığı isim değişikliklerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılarak, söz konusu değişiklik talimatına uyulacağı ve Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyuruldu.

Değişikliklerin ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde yapılacak güncellemenin ardından uygulamaya koyulacağı kaydedilen açıklamada, ABD'deki kullanıcıların yeni isimleri, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği belirtildi.

DENALİ DAĞININ ADI DA DEĞİŞİYOR

Alaska'daki Denali Dağı, eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından 2015'te, daha önce eski ABD Başkanı William McKinley'nin adına atfen kullanılan "Mount McKinley" isminden yerli halk tarafından kullanılan Denali olarak değiştirilmişti. Trump, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan ve "Denali" olarak adlandırılan dağa, eski ismi "McKinley" adını vereceğini açıklamıştı.

Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin ismini 'Amerika Körfezi' olarak değiştirecek

"AMERİKA KÖRFEZİ" TARTIŞMASI

İlk olarak 7 Ocak'ta Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Meksika Körfezi isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini gündeme getiren Trump, 20 Ocak'ta yemin törenindeki konuşmasında da "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini tekrarlamıştı.

Trump, aynı gün Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ÖNEMİ

Amerika kıtasının keşfinden sonra İspanyol kaşifler, bölgede haritalandırma ve keşif çalışmaları gerçekleştirdi. 16. yüzyılın başlarında bölgeye Meksika Körfezi adı verildi ve o zamandan bu yana uluslararası haritalarda bu şekilde anılıyor. ABD'nin güneydoğusunu, Meksika'nın doğu kıyısını ve Küba adasını çevreleyen ve dünyanın en büyük körfezi olan Meksika Körfezi, çevresel, ekonomik ve jeopolitik açıdan hem bölgesel hem de küresel olarak büyük önem arz ediyor.

Meksika Körfezi, dünyanın en büyük açık deniz petrol ve doğal gaz üretim bölgeleri arasında yer alırken, bir yandan da ticari balıkçılık endüstrisine de ev sahipliği yapıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre Körfez, ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 14'ünü oluşturuyor. ABD'nin toplam petrol rafine kapasitesinin en az yüzde 48'i ve toplam doğal gaz işleme tesisi kapasitesinin yüzde 51'i Körfez kıyısında yer alıyor.

Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin ismini 'Amerika Körfezi' olarak değiştirecek

KÜRESEL TİCARET İÇİN ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASI

Birçok ticari liman ile uluslararası gemi yolunu oluşturan Körfez, Panama Kanalı'na bağlanarak Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa arasında küresel ticaret için önemli bir geçiş noktasını teşkil ediyor. Kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliği de dahil birçok unsurun geleceğini tehdit ettiği Körfez, ABD ve Meksika ekonomileri için oldukça değerli bir kaynak olarak görülüyor.

Meksika Körfezi ayrıca, balık, karides, deniz memelileri ve deniz kaplumbağaları dahil deniz yaşamı açısından zengin ve Atlantik ekosistemindeki deniz yaşamı için hayati öneme sahip. Özellikle petrol, doğal gaz, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerle ABD ekonomisi için değerli konuma sahip olan Meksika Körfezi'nden ABD, sahil turizmi açısından da büyük gelir elde ediyor.

Google Haritalar, Meksika Körfezi\'nin ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Google Haritalar, Meksika Körfezi'nin ismini 'Amerika Körfezi' olarak değiştirecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • GFB1907OKAN null:
    Google haritalardan tüm dünya üzerine ABD yazdır da herkes rahat etsin şuursuz trump 4 0 Yanıtla
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