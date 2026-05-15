Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler?

Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler?
15.05.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huawei’nin giyilebilir teknoloji pazarındaki yeni modeli WATCH FIT 5 serisi, teknoloji tutkunlarının meraklı bekleyişinin ardından Türkiye’de ön satışa açıldı.

Yenilenen donanım yapısı, geliştirilmiş yazılım deneyimi ve günlük kullanımı daha akıllı hale getiren yeni özellikleriyle WATCH FIT 5, serinin önceki modeli FIT 4’e kıyasla önemli geliştirmeler sunuyor. Şık tasarım çizgisini korurken performans ve kullanıcı deneyimi tarafında çıtayı yükselten cihaz, spor takibinden sağlık özelliklerine kadar birçok alanda daha kapsamlı bir deneyim vadediyor. İşte WATCH FIT 5’in öne çıkan özellikleri, fiyatı ve FIT 4 ile arasındaki temel farklar.

Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler?

%50 Performans Artışı ve 64 GB'lık Dev Depolama

İki cihaz arasındaki en kritik ve anında hissedilen fark, işlem gücü ve depolama kapasitesinde yatıyor. FIT 4 kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı 4 GB'lık sınırlı hafıza engeli, FIT 5 serisinde tam 64 GB eMMC kapasitesine yükseltildi. Yeni nesil çip kullanımıyla menü geçişlerinde ve genel performansta %50 oranında net bir hız artışı sağlandı. Bu devasa depolama alanı, saate yepyeni ve bağımsız bir "ses kayıt" özelliğinin de eklenmesini sağladı. Kullanıcılar artık uzun yürüyüşlerde, önemli toplantı veya derslerde telefonları yanlarında olmasa bile doğrudan saatleri üzerinden saatlerce süren yüksek kaliteli ses kayıtları alıp güvenle depolayabiliyorlar.

3000 Nit Parlaklık ve Hayat Kurtaran Düşme Algılama Sistemi

Ekran boyutları 1.82 inç AMOLED olarak kalsa da, FIT 5 serisinde ekran çerçeveleri estetik bir şekilde daraltılarak kullanım alanı genişletildi. Asıl büyük sıçrama ise ekran parlaklığında yaşandı. FIT 4'te 2000 nit olan tepe parlaklık, standart FIT 5'te 2500 nite, titanyum gibi birinci sınıf materyallerle donatılan premium FIT 5 Pro modelinde ise muazzam bir değer olan 3000 nite ulaştı. Bu sayede yazın doğrudan güneş ışığı altında spor yaparken dahi ekran mükemmel bir netlikle okunabiliyor.

Güvenlik donanımında da hayati bir güncelleme yapıldı. FIT 4'te bulunmayan 32G yüksek hassasiyetli sensör FIT 5 serisine entegre edildi. Hayat kurtaran "Düşme Algılama" özelliği sayesinde, cihaz sert bir düşüş tespit edip belirli bir süre kullanıcıdan tepki alamazsa otomatik olarak acil durum kişilerine güncel konum bilgisi ve SOS mesajı gönderiyor.

Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler?

Masa Başı Çalışanlar İçin "Panda" ve Yüz Yogası

Yazılım mimarisinde cihazı sıradan bir saatten ayıran en dikkat çekici yenilik "Mini-Workout" (Kısa Egzersiz) sistemi oldu. Ekranda kullanıcının günlük fiziksel aktivitesine göre ruh hali değişen animasyonlu sanal bir panda bulunuyor. Masa başında uzun süre hareketsiz kalındığında panda somurtarak mutsuzlaşıyor ve kullanıcıyı ofis sandalyesinden kalkmasına bile gerek kalmadan yapabileceği kısa egzersizlere yönlendiriyor. Boyun ve omuz esnetmenin yanı sıra 30 farklı rutin içinde ekran yorgunluğunu alan "yüz yogası" da yer alıyor. Egzersizler tamamlandıkça ekrandaki panda yeniden canlanıp mutlu oluyor.

Sağlık takibinde ise eski sensörlerin yerini Gelişmiş TruSense sistemi aldı. FIT 5 serisi; uyku apnesi risk tespiti, kapsamlı kadın sağlığı araştırması ve Pro modele özel sunulan damar sertliği analizi gibi adeta klinik standartlarda çok boyutlu sağlık ölçümleri yapıyor.

Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler?

Huawei Sağlık ile Sosyal Rekabet ve Telefonsuz NFC Ödeme

Cihaz, hem iOS hem de Android işletim sistemleriyle eksiksiz uyum içinde çalışarak marka kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden arkadaşlarla özel aktivite grupları kurularak; atılan adım, yakılan kalori veya kat edilen mesafe bazında bir rating (sıralama) listesi oluşturulabiliyor ve arkadaşlar arasında eğlenceli, motive edici yarışmalar düzenlenebiliyor.

Kullanıcı deneyimini hızlandıran bir diğer özellik ise temassız ödeme kolaylığı. Android ve Huawei akıllı telefonlarla eşleştirildiğinde NFC teknolojisi devreye giriyor. Garanti ve Akbank kartlarını cihaza tanımlayan kullanıcılar, sabah koşusu sonrasında markete uğradıklarında cüzdanlarına veya telefonlarına ihtiyaç duymadan sadece bileklerini okutarak temassız ödeme yapabiliyorlar. Bu kadar yoğun sensör ve donanım kullanımına rağmen cihazlar 7 ile 10 gün arasında kesintisiz pil ömrü sunmaya devam ediyor.

WATCH FIT 5 Türkiye Fiyatları ve Kampanya Detayları

Huawei, kasanın altında baştan aşağı yenilediği güçlü serinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Standart HUAWEI WATCH FIT 5 modeli 7.999 TL, premium HUAWEI WATCH FIT 5 Pro modeli ise 11.499 TL'den satışa sunuldu.

Ön satış dönemine özel başlatılan cazip kampanyada, sadece 99 TL depozito yatıran kullanıcılar FIT 5 modelinde anında 500 TL net indirim ve FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık kazanıyor. FIT 5 Pro modelini tercih edenler ise aynı cüzi depozito tutarıyla 1000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kulaklık hediyesine hak kazanıyor. Dış görünüşüyle selefini andırsa da yeni donanımları, performansı ve özellikleri bu saati bambaşka bir noktaya taşıyor.

Detaylı bilgi Huawei Online Mağaza üzerinden alınabilir.

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
5 ilde ’change’ araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi 5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:54:20. #7.12#
SON DAKİKA: Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.