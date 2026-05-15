Huawei WATCH FIT 5 Türkiye’de Satışa Çıktı: FIT 4’e Göre Dikkat Çeken Yenilikler Neler?

Yenilenen donanım yapısı, geliştirilmiş yazılım deneyimi ve günlük kullanımı daha akıllı hale getiren yeni özellikleriyle WATCH FIT 5, serinin önceki modeli FIT 4’e kıyasla önemli geliştirmeler sunuyor. Şık tasarım çizgisini korurken performans ve kullanıcı deneyimi tarafında çıtayı yükselten cihaz, spor takibinden sağlık özelliklerine kadar birçok alanda daha kapsamlı bir deneyim vadediyor. İşte WATCH FIT 5’in öne çıkan özellikleri, fiyatı ve FIT 4 ile arasındaki temel farklar.

%50 Performans Artışı ve 64 GB'lık Dev Depolama

İki cihaz arasındaki en kritik ve anında hissedilen fark, işlem gücü ve depolama kapasitesinde yatıyor. FIT 4 kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı 4 GB'lık sınırlı hafıza engeli, FIT 5 serisinde tam 64 GB eMMC kapasitesine yükseltildi. Yeni nesil çip kullanımıyla menü geçişlerinde ve genel performansta %50 oranında net bir hız artışı sağlandı. Bu devasa depolama alanı, saate yepyeni ve bağımsız bir "ses kayıt" özelliğinin de eklenmesini sağladı. Kullanıcılar artık uzun yürüyüşlerde, önemli toplantı veya derslerde telefonları yanlarında olmasa bile doğrudan saatleri üzerinden saatlerce süren yüksek kaliteli ses kayıtları alıp güvenle depolayabiliyorlar.

3000 Nit Parlaklık ve Hayat Kurtaran Düşme Algılama Sistemi

Ekran boyutları 1.82 inç AMOLED olarak kalsa da, FIT 5 serisinde ekran çerçeveleri estetik bir şekilde daraltılarak kullanım alanı genişletildi. Asıl büyük sıçrama ise ekran parlaklığında yaşandı. FIT 4'te 2000 nit olan tepe parlaklık, standart FIT 5'te 2500 nite, titanyum gibi birinci sınıf materyallerle donatılan premium FIT 5 Pro modelinde ise muazzam bir değer olan 3000 nite ulaştı. Bu sayede yazın doğrudan güneş ışığı altında spor yaparken dahi ekran mükemmel bir netlikle okunabiliyor.

Güvenlik donanımında da hayati bir güncelleme yapıldı. FIT 4'te bulunmayan 32G yüksek hassasiyetli sensör FIT 5 serisine entegre edildi. Hayat kurtaran "Düşme Algılama" özelliği sayesinde, cihaz sert bir düşüş tespit edip belirli bir süre kullanıcıdan tepki alamazsa otomatik olarak acil durum kişilerine güncel konum bilgisi ve SOS mesajı gönderiyor.

Masa Başı Çalışanlar İçin "Panda" ve Yüz Yogası

Yazılım mimarisinde cihazı sıradan bir saatten ayıran en dikkat çekici yenilik "Mini-Workout" (Kısa Egzersiz) sistemi oldu. Ekranda kullanıcının günlük fiziksel aktivitesine göre ruh hali değişen animasyonlu sanal bir panda bulunuyor. Masa başında uzun süre hareketsiz kalındığında panda somurtarak mutsuzlaşıyor ve kullanıcıyı ofis sandalyesinden kalkmasına bile gerek kalmadan yapabileceği kısa egzersizlere yönlendiriyor. Boyun ve omuz esnetmenin yanı sıra 30 farklı rutin içinde ekran yorgunluğunu alan "yüz yogası" da yer alıyor. Egzersizler tamamlandıkça ekrandaki panda yeniden canlanıp mutlu oluyor.

Sağlık takibinde ise eski sensörlerin yerini Gelişmiş TruSense sistemi aldı. FIT 5 serisi; uyku apnesi risk tespiti, kapsamlı kadın sağlığı araştırması ve Pro modele özel sunulan damar sertliği analizi gibi adeta klinik standartlarda çok boyutlu sağlık ölçümleri yapıyor.

Huawei Sağlık ile Sosyal Rekabet ve Telefonsuz NFC Ödeme

Cihaz, hem iOS hem de Android işletim sistemleriyle eksiksiz uyum içinde çalışarak marka kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden arkadaşlarla özel aktivite grupları kurularak; atılan adım, yakılan kalori veya kat edilen mesafe bazında bir rating (sıralama) listesi oluşturulabiliyor ve arkadaşlar arasında eğlenceli, motive edici yarışmalar düzenlenebiliyor.

Kullanıcı deneyimini hızlandıran bir diğer özellik ise temassız ödeme kolaylığı. Android ve Huawei akıllı telefonlarla eşleştirildiğinde NFC teknolojisi devreye giriyor. Garanti ve Akbank kartlarını cihaza tanımlayan kullanıcılar, sabah koşusu sonrasında markete uğradıklarında cüzdanlarına veya telefonlarına ihtiyaç duymadan sadece bileklerini okutarak temassız ödeme yapabiliyorlar. Bu kadar yoğun sensör ve donanım kullanımına rağmen cihazlar 7 ile 10 gün arasında kesintisiz pil ömrü sunmaya devam ediyor.

WATCH FIT 5 Türkiye Fiyatları ve Kampanya Detayları

Huawei, kasanın altında baştan aşağı yenilediği güçlü serinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Standart HUAWEI WATCH FIT 5 modeli 7.999 TL, premium HUAWEI WATCH FIT 5 Pro modeli ise 11.499 TL'den satışa sunuldu.

Ön satış dönemine özel başlatılan cazip kampanyada, sadece 99 TL depozito yatıran kullanıcılar FIT 5 modelinde anında 500 TL net indirim ve FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık kazanıyor. FIT 5 Pro modelini tercih edenler ise aynı cüzi depozito tutarıyla 1000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kulaklık hediyesine hak kazanıyor. Dış görünüşüyle selefini andırsa da yeni donanımları, performansı ve özellikleri bu saati bambaşka bir noktaya taşıyor.

Detaylı bilgi Huawei Online Mağaza üzerinden alınabilir.