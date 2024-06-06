İstanbul Bilgi Üniversitesi, Helsinki Üniversitesi koordinatörlüğünde PLEDGE projesini başlattı

Teknoloji

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Helsinki Üniversitesi koordinatörlüğünde yürüttüğü PLEDGE projesini başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nün 11 ülkeden 15 kurum işbirliği ile Helsinki Üniversitesi koordinatörlüğünde yürüttüğü PLEDGE projesi hayata geçti.

Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında finanse edilen proje, güncel krizler bağlamında politik yakınmaların duygusal boyutunu araştıracak.

Proje kapsamında 2008 mali krizinden Kovid-19 salgınına, iklim değişikliğinden enerji krizine ve Ukrayna çatışmasına kadar pek çok güncel krizin etkileri analiz edilecek.

Krizlerin tetiklediği politik yakınmaların duygusal mekanizmaları incelenerek demokrasi yanlısı ve karşıtı politikaların ve eylemlerin altında yatan duygusal dinamiklerin ortaya konması hedefleniyor.

Duygular, değerler, inançlar ve kimlikler arasındaki etkileşimi inceleyen proje, demokrasi yanlısı sivil katılım, kolektif eylem ve dayanışma olgularının yanı sıra tepkici ve otoriter tercihlerin, şiddet ve aşırılık yanlısı desteğin, yükselen sinizmin, kayıtsızlığın ve güven krizinin duygusal temellerini inceleyecek.

"PLEDGE projesi yakınma siyasetini inceliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya, alanında söz sahibi araştırmacıların yer aldığı projenin, sosyo-ekonomik, politik, psikolojik ve coğrafi eşitsizlikler nedeniyle ortaya çıktığı iddia edilen yakınma siyasetinin bazı dezavantajlı gruplar arasında yaygınlaşmasını incelediğini kaydetti.

Kaya, söz konusu siyaset yapma biçiminin, pek çok yerde parlamento gibi temsili demokratik kurumların giderek işlevselliğini yitirdiği, sağ popülist siyaset yapma biçiminin yükselişe geçtiği, siyasetin eve, sokağa, mahalleye taşındığı, duyguların daha açık bir şekilde sosyal medya ve benzeri araçlar üzerinden ifade edildiği bir zamana denk geldiğini aktardı.

Projenin, kutuplaşmış ve çözülmüş olan toplumsalın parçalarını yeniden bir araya getireceğini ifade eden Kaya, mekanizmaları üretmeyi ve demokrasinin yeniden canlandırılabilmesi için ilgili taraflara politika önerileri hazırlamayı amaçladığını vurguladı.

Projenin bilimsel koordinatörlerinden Helsinki Üniversitesi'nden Dr. Emilia Palonen de günümüzde yeni olan görsel-işitsel iletişim biçimleri ve kanallarının, yakınmaların yeni viral formatlarda ifade edilmesine zemin hazırladığını belirterek, bu durumu diğer projelerle işbirliği içerisinde PLEDGE'nin çok yöntemli çerçevesinin bir parçası olarak inceledikleri değerlendirmesinde bulundu.

Bilimsel koordinatörlerden Dr. Mikko Salmela da otoriter eğilimlerin yükselmesi, demokratik normların erozyonu ve toplumların kutuplaşmasının, bu araştırmanın önemini açığa çıkardığını aktardı.

Salmela, tepkici ve otoriter eğilimlere etkili bir şekilde karşı koyacak ve demokratik sivil katılımı teşvik edecek uygulama ve politikalar oluşturmak için demokrasi karşıtı ve demokrasi yanlısı yakınma politikalarının arkasındaki duygusal mekanizmaların yörüngeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Üç yıl sürecek projede PLEDGE konsorsiyumu, yakınmaların yapıcı ve demokrasi yanlısı bir şekilde ifade edilmesini kolaylaştırmaya yönelik demokratik yenilikçi uygulamaları benimseyecek ve demokratik yönetime karşı zedelenen güveni onarırken anti-demokratik sonuçları engellemeyi amaçlayan araçlar geliştirecek.

Politik psikoloji, felsefe, siyaset bilimi, sosyal psikoloji, sosyoloji, kamu politikası, medya ve iletişim, dilbilim uzmanları ile sosyal ve demokratik yeniliklere odaklanan organizasyonları içeren çok disiplinli bir konsorsiyum olan proje, Türkiye'den İstanbul Bilgi Üniversitesi, İsveç'ten Lund Üniversitesi, Almanya'dan Freie Üniversitesi ve Berlin Uluslararası Psikanaliz Üniversitesi, Yunanistan'dan Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi ve Stimmuli for Social Change, Polonya'dan Varşova Üniversitesi, Belçika'dan Brüksel Vrije Üniversitesi ve The Democratic Society, İspanya'dan Valencia Üniversitesi, Macaristan'dan Sosyal Bilimler Merkezi ve Ukrayna'dan Petro Mohyla Karadeniz Ulusal Üniversitesi ve Birleşik Krallık'tan Southampton Üniversitesi ve King's College London'dan oluşuyor.