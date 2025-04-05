Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var

Geniş Video İzle

Yazılım devi Microsoft AI'ın CEO'su Mustafa Süleyman şirketin 50. yıl dönümü partisinde konuşma yaparken bazı çalışanlar şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki gösterdi. Bill Gates'in de bulunduğu seyircilerin arasından gelen bir çalışan, "Yapay zekayı soykırım için kullanmayı bırakın Mustafa. Elinizde kan var. Tüm Microsoft'un elinde kan var. " diye bağırdı.

05.04.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, şirketin İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesildi.

"MICROSOFT İSRAİL'E YAPAY ZEKA SİLAHLARI SATIYOR"

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve şirketin eski CEO'su Steve Ballmer'ın da bulunduğu seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Ibtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." dedi.

Süleyman, kendinden utanması gerektiğini söyleyen ve sahneye kefiyesini fırlatan Aboussad'a, "İtirazın için teşekkür ederim, seni duyuyorum." cevabını verdi. Aboussad, sahneye kefiyesini fırlatması ardından güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.

"HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN, İKİYÜZLÜSÜNÜZ"

Şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, aynı partide Gates, Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz." diye bağırdı. Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisi ile öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin." ifadelerinin ardından dışarı çıkarıldı.

"HEPİMİZ SUÇ ORTAĞI OLUYORUZ"

CNBC'nin haberine göre Agrawal, protestosu sonrası Microsoft yöneticilerine gönderdiği e-postada istifa edeceğini belirterek, "Bu şirket için çalışarak hepimiz suç ortağı oluyoruz." dedi. Aboussad, çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağının kendisine söylenmediğini kaydetti. İnsan haklarını ihlal eden kod yazmak için imza atmadığının altını çizen Aboussad, "Microsoft'un çalışmalarımı İsrail ordusuna ve hükümetine satacağı konusunda bilgilendirilmedim." ifadesini kullandı. Bazı çalışanlar ise etkinliklerin düzenlendiği alanın dışında Microsoft'u protesto etti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, tüm seslerin duyulması için birçok yol sağlandığı savunuldu. İnsanların sesini duyurmasının iş kesintisine neden olmayacak şekilde yapılmasının istediği belirtilen açıklamada, "Böyle bir durumda katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini istiyoruz. İş uygulamalarımızın en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Microsoft\'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var

Yapay Zeka, Bill Gates, Yapay Zeka, Teknoloji, Microsoft, Filistin, İsrail, Yaşam, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ömer Araz:
    Helal olsun çok şükür hakkı haykıran birileri var Milletimiz de Yine birilerinin zoruna gitsede ?? 12 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yaw he he. yallah filistine o zaman. 0 7 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    helal olsun şerefli kadın ?????? 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz’in takımı Messi’ye şans vermedi Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi
Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Bursa’da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü Bursa'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü
Aralarında uçurum var 3 Büyükler’in UEFA’dan kazandıkları paralar belli oldu Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu
Sedat Peker’den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli’yle ilgili peş peşe paylaşımlar Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
İsmail Kartal’ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı İsmail Kartal'ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı
Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Kim kaç maç ceza aldı İşte olaylı derbinin faturası Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası

14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:21 Kim kaç maç ceza aldı İşte olaylı derbinin faturası Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası
11:38 Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
17:46 MHP’den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli’ye özel beste Sözleri dikkat çekici MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici
17:40 Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler müjdesini verdi Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler müjdesini verdi
17:22 Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
17:13 İsmail Kartal’ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı İsmail Kartal'ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı
17:12 Sedat Peker’den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli’yle ilgili peş peşe paylaşımlar Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
17:07 Aralarında uçurum var 3 Büyükler’in UEFA’dan kazandıkları paralar belli oldu Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu
16:59 Bursa’da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü Bursa'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü
16:57 Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
16:54 Cengiz’in takımı Messi’ye şans vermedi Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 15:32:45. #7.13#
SON DAKİKA: Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement