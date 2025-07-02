Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği işbirliğinde 11. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle İstanbul'da 11. Nükleer Santraller Zirvesi yapıldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdür Vekili Salih Sarı, Çin Devlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu (SNPTC) Başkan Yardımcısı Ma Mingjun, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, NIATR Başkanı Alikaan Çiftçi katıldı. Nükleer sektörün önde gelen firmaları, kamu ve STK'lardan bine yakın temsilci etkinlikte buluştu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, 11. Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi açılışında bir konuşma yaptı. Enerjinin krizler, kırılganlıklar, jeopolitik gerilimler ve değişimlerin kesişim noktasında bulunduğunu, nükleer enerjinin bir zorunluluğa dönüştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Mandal, çok aktörlü ve çok disiplinli bir sistem anlayışıyla nükleer teknolojilere yaklaşımın yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirtti. Toplumla birlikte bilgi üreten bir üniversite olmayı önemsediklerini; girişim ekosistemi, araştırma altyapısı, insan kaynağı ve toplumsal farkındalığı bütüncül yaklaşımla ele aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ'nün nükleer teknolojilerdeki geçmişte yapılanlar ve günümüzde devam eden çalışmaları kapsayan öncü konumuna dikkat çekti.

NÜKLEER TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PARKI'NIN AKADEMİK YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ İTÜ ÜSTLENDİ

Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk ve halen tek üniversite araştırma reaktörü olan TRIGA Mark-II'ye İTÜ'nün ev sahipliği yaptığını ve bunun ülkemizdeki nükleer teknoloji ekosisteminin şekillendirilmesi için kurumsal düzeyde bir farkındalık oluşturduğu kaydetti. Mandal, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunan, aynı zamanda genç girişimcilerin sektöre dahil olabileceği bir ekosistem olarak kurulması kurgulanan ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi doğrultusunda hayata geçen Nükleer Teknoloji Geliştirme Parkı'nın akademik yürütücülüğünü İTÜ'nün üstlendiğini belirtti. İTÜ'de 6550 sayılı Kanun kapsamında üniversite bünyesinde bir mükemmeliyet merkezinin hayata geçirilmek üzere başvuru aşamasında olduğunu, bu merkez üzerinden tasarımdan malzeme teknolojisine, atık yönetiminden yapay zeka destekli dijital ikiz çözümlerine kadar geniş bir yelpazede ulusal kapasite oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.