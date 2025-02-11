Santorini'de magma hareketliliği! Uzmanlardan volkan patlaması uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Santorini'de magma hareketliliği! Uzmanlardan volkan patlaması uyarısı

Geniş Video İzle

Ege Denizi'ndeki volkanik hareketlerin neden olduğu depremlerin sayısı 2 bini aştı. Bu hareketliliğin volkan patlamasına neden olabileceği ifade ediliyor.

11.02.2025 12:49  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesinden akademisyenler, Santorini Yanardağı'nda olası bir patlamanın etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nezih Aytaçlar, Santorini'de geçmişte yaşanan büyük patlamanın bölgedeki etkilerine dikkat çekti.

PATLAMADA ADANIN 4'TE 3'Ü YOK OLDU

Aytaçlar, Santorini Yanardağı'nın 3650 yıl önce patladığını belirterek, "Ada yuvarlak bir şekle sahipken, patlama sonucunda dörtte üçü yok olmuş ve günümüzdeki C şeklini almıştır. Bir dizi tsunami olduğunu biliyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz izlerden bir tanesi Çeşme'de Bağlararası Höyüğü'nde bulunan tsunami kalıntılarıdır. Urla Sahilinin güneyinde kalan kıyıların tümünde bu tsunaminin etkilerinin olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarından Santorini Yanardağı uyarısı

"PATLAMA DÜNYAYI ETKİLER"

Santorini'de gerçekleşebilecek büyük bir patlamanın sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyeceğini vurgulayan Aytaçlar, şunları kaydetti:

"M.Ö. 1600'lerde oluşan eski patlama sırasında, kutuplardaki buzullaşmalar artış gösteriyordu. Hatta Kanada'daki sekoya ağaçlarının halkaları daralıyor, bu da o ağaçların birkaç yıl boyunca düzenli güneş ışığı göremedikleri anlamına geliyor. Patlama sonucunda bir takım sülfürler açığa çıkıyor ve bu sülfür yağmurla sülfürik asit olarak yeryüzüne iniyor, bu da tarımı mahvediyor. M.Ö.1600'lerde olan patlamaya benzer bir patlama olursa, diğer ciddi tehlike iklimsel kriz olur. Bu patlama, ciddi bir iklimsel değişikliğe yol açar ve bu yalnızca Türkiye için değil, dünya için tehlike yaratır."

"MAGMA HAREKETLİLİĞİ VAR"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aylin Karadaş ise büyük volkanik patlamaların uzun süreli atmosferik etkilerine dikkat çekti.

Karadaş, şiddetli bir patlamada atmosfere yayılan küllerin uzun yıllar havada asılı kalabildiğini belirterek, "Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek sıcaklıkların düşmesine yol açıyor. Santorini'nin geçmişte benzer bir patlama yaşadığını biliyoruz. Ege kıyılarında yaptığımız sondaj çalışmalarında, alüvyal sedimanlar arasında Santorini'nin eski patlamalarına ait küllerine rastladık." ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarından Santorini Yanardağı uyarısı

Karadaş, Santorini'de bir takım volkanik hareketler olduğunu ancak henüz yüzeye yakın bir magma hareketliliğinin gözlemlenmediğini belirterek, "Magma 5 kilometre kadar derinde etkinlik gösteriyor. Şiddetli bir volkanik patlamanın gerçekleşmesi için magmanın yüzeye doğru yükselmesi gerekmekte." dedi.

Santorini\'de magma hareketliliği! Uzmanlardan volkan patlaması uyarısı
Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Ege Denizi, Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Dünya, Çevre, Doğa, Ege, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Santorini'de magma hareketliliği! Uzmanlardan volkan patlaması uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:06 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:21:59. #1.12#
SON DAKİKA: Santorini'de magma hareketliliği! Uzmanlardan volkan patlaması uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.