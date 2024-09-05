Dünyanın En Büyük Teknoloji Festivali TEKNOFEST Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Dünyanın En Büyük Teknoloji Festivali TEKNOFEST Antalya'da Başladı

Dünyanın En Büyük Teknoloji Festivali TEKNOFEST Antalya\'da Başladı

TEKNOFEST, 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Festivalde yapay zeka, biyoteknoloji, tarım teknolojileri gibi 25 farklı alanda 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı projeleriyle yer alıyor. Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar için eğitimler ve paneller de düzenleniyor. Festivale giriş ücretsiz, 7 yaş altı çocuklardan kayıt talep edilmiyor.

05.09.2024 11:39
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DÜNYANIN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) teknoloji yarışmaları finallerine bu yıl 5-8 Eylül'de Türkiye turizminin başkenti Antalya ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımıyla yapay zekadan helikopter tasarımına kadar 25 teknoloji yarışmasına 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmalar teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da düzenlenecek olan 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

Turizmin kalbi Antalya'da düzenlenen yarışmalarda yapay zekadan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençlerin projeleri yarışıyor. TEKNOFEST Akdeniz'in ilk gününde TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ANFAŞ fuar alanındaki stantları gezerek, yarışmacılarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST kapsamında Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından dört gün boyunca eğitimler, paneller ve sunumlar düzenleniyor. Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Dünyanın En Büyük Teknoloji Festivali TEKNOFEST Antalya'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyanın En Büyük Teknoloji Festivali TEKNOFEST Antalya'da Başladı - Son Dakika
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