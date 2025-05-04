Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.
ÖDÜL ALAN BAZI TAKIMLAR:
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Turizm Teknolojileri Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: ŞENTEK
Turizm Teknolojileri Yarışması (Lise Seviyesi) Üçüncüsü: HasCode
Turizm Teknolojileri Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) İkincisi: MCT Sensor Merkutech
Turizm Teknolojileri Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) Üçüncüsü: HotelMind
TÜBİTAK:
Sosyal İnovasyon Yarışması (İlkokul Seviyesi) İkincisi: TEKNO KAFALAR, Üçüncüsü: DÖNENCE
Sosyal İnovasyon Yarışması (Ortaokul Seviyesi) İkincisi: JCCryption, Üçüncüsü: TEKNO-SİNYAL
Sosyal İnovasyon Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: 3A 1E TAKIMI, Üçüncüsü: LingoLee
Sosyal İnovasyon Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) İkincisi: EmpowerX, Üçüncüsü: ICARUS
CEZERİ:
Uçan Araba Simülasyon Yarışması (Lise Seviyesi) Birincisi: Flytech, İkincisi: KTP Kılıçarslan Akıncıları, Üçüncüsü: Ekinopter
Uçan Araba Simülasyon Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) Birincisi: Elufy, İkincisi: EKSTREMUM, Üçüncüsü: ZEROWING
T3 Vakfı:
TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması (Ortaokul Seviyesi) İkincisi: AlpRoboticTeam, Üçüncüsü: RoboYıldırım
TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: Çarşamba, Üçüncüsü: TEKNO Bursa
T3 Vakfı:
Tarım Kategorisi İkincisi: Quantum, Üçüncüsü: EMU AGROBOTIX,
Çevre ve Enerji Kategorisi İkincisi: Akriha Altay, Üçüncüsü: Xudaferin BHOS
Son Dakika › Teknoloji › TEKNOFEST KKTC'de Sona Erdi - Son Dakika
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