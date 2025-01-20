TİGAD\'dan Afyonkarahisar\'da \'Yeni Nesil Gazetecilik\' çalıştayı

Teknoloji

Afyonkarahisar Belediyesi ve TİGAD iş birliğiyle düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik" Çalıştayı, MCG Çakmak Otel'de geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştayda, dijital medyanın yükselişi, yerel medyanın karşı karşıya olduğu zorluklar ve gazetecilikte etik değerlerin önemi masaya yatırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkıları ve TİGAD Afyonkarahisar İl Temsilcisi Faruk Kılınç'ın ev sahipliğiyle gerçekleştirilen programa 100'ün üzerinde gazeteci katılım sağladı.

"DİJİTAL DÜNYADA YEREL MANTIK KALMADI"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TİGAD Afyonkarahisar İl Temsilcisi Faruk Kılınç, bu etkinliğin uzun yıllardır hayalini kurduğunu dile getirerek Afyonkarahisar'ın tanıtımı için medyanın önemine vurgu yaptı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise birçok ilde yeni nesil gazetecilik konferansı düzenlediklerini belirterek konferansa katkı sunan Afyonkarhisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasında dijital medyanın yerel haberlerin küresel boyuta taşınmasındaki rolünü vurgu yapan Geçgel, "Artık dijital dünyada yerel mantık kalmadı. Afyonkarahisar'da yayımlanan bir haber, dünyanın farklı noktalarına ulaşabiliyor" dedi.

AFYONKARAHİSAR SADECE "TERMAL ŞEHİR" DEĞİLMİŞ

Programa Afyonkarhisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı temsilen katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ise, Afyonkarahisar'ın "kurtuluşun şehri", "termal şehir" ve "mermerin şehri" olarak anıldığını hatırlatarak, Büyük Taarruz'a ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını anımsattı. Frigya'daki iyileştirmelere değinen Yıldız, Afyonkarahisar'ın UNESCO tescilli bir gastronomi şehri olduğunu ve Gastronomi Festivali ile birçok ülkeye canlı yayınlar yaptıklarını belirterek, kentin Mevlevilikte de ikinci sırada olduğunu kaydetti.

DR. TEYMUR YAPAY ZEKA GERÇEĞİNİ ANLATTI

Çalıştayda konuşmacılar arasında yer alan Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ise "Yapay Zeka Nasıl Çalışır?" başlıklı bir sunum yaptı. Yapay zekanın medya alanında yarattığı dönüşümün altını çizerek, günümüzde 5 binden fazla şirketin yapay zeka teknolojileri geliştirmek için yarış halinde olduğunu vurgulayan Dr. Teymur, "Kısa bir süre sonra yapay zekayı her alanda göreceğiz. Şu anda şirketler yoğun bir tempoyla çalışarak sadece uygulamalar değil, aynı zamanda robotlar üzerinde de büyük bir ilerleme kaydediyorlar. 5 yıl sonra şu anda yaptığımız işleri yapmıyor olacağız. Aramızda robotlar olacak ve onların insan mı robot mu olduğunu ayırt edemeyeceğiz" dedi.

"70-80 YILLIK ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ"

Hemen hemen herkesin işi düştü mü koşarak sarıldığı bugünkü yapay zekanın 70-80 yıllık araştırmaların ürünü olduğunun altını çizen Dr. Teymur, teknolojinin dar ve geniş yapay zeka olarak iki kategoriye ayrıldığını ifade etti. Yapay zekanın dünya üzerindeki tüm yazılı ve görsel içerikleri, blogları, yorumları ve daha fazlasını bilgi olarak bünyesinde barındırdığını vurgulayan Dr. Teymur, "Bu, onu dünyanın en büyük veri makinesi haline getiriyor" şeklinde konuştu.

"3-5 SENE SONRA BAMBAŞKA BİR DÖNEM YAŞANACAK"

Çalıştayda verdiği örneklerle katılımcılar açısında konunun daha anlaşılır olmasını sağlayan Dr. Teymur, yapay zeka sayesinde 3-5 sene sonra şu anki hayat tarzımızdan bambaşka bir dönemin yaşanmaya başlanacağının altını çizdi. Yapay zekanın günlük hayatta bireysel kararları bile yönlendirebileceğini belirten Dr. Teymur, "Sabah kalkacaksınız ve yapay zeka size 'O kravat olmamış, değiştir' diyecek. Biz de yapacağız" ifadelerine yer verdi.

UZMAN İSİMLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Programda konuşmacılar arasında yer alan KRT TV Temsilcisi Elif Doğan Şentürk televizyon gazeteciliği ve ihbar hattının önemini, TE Bilişim Genel Müdürü Osman Ekinci SEO yönetiminin önemi, İHA İstanbul Anadolu yakası bölge müdürü Mustafa Biçer Ajans haberciliği ve dijital medya, Ulusal Kanal Gen Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş hakkında birikimlerini paylaştılar. Son olarak, Türkiye'de iletişim biliminin kurucularından Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, dijital medyaya geçiş sürecinin gazetecilik üzerindeki etkilerini değerlendirdi.