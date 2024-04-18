TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız - Son Dakika
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TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız

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TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.

18.04.2024 15:17  Güncelleme: 16:23
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Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüş programında değerlendirmelerde bulundu.

"T10X'İN ÖN SATIŞLARI BU SENE SONUNDA BAŞLAYACAK"

T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" versiyonuyla satışa sunulabileceğini dile getiren Karakaş, Togg'un yurt dışına açılacağı zamana ilişkin bilgiler paylaştı. Karakaş, "Bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaten şirketimiz TOGG Europe GmbH'yı 2021'in mayıs ayında kurmuştuk, altyapıyı da oluşturuyoruz şu an. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, yeni model yılında da (2025) teslimatlara başlamak istiyoruz." dedi.

"ÇİNLİ MARKALAR ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE HER YERE YAYILIYOR"

Gürcan Karakaş, markanın yurt dışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Birkaç yıl 'İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık. Çünkü artık kendimizde de o gücü ve deneyimi de hissediyoruz."

TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız

"KULLANICILAR T10X'İ BİLEREK İSTEYEREK ALIYOR"

Togg CEO'su Karakaş, ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerinden bahsederek, 18 saatte 2023 yılındaki üretmeyi planladıkları tüm araçları sattıklarını söyledi. İlk 8 saatte 2022 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısından daha fazlasını sattıklarını dile getiren Karakaş, şu açıklamalarda bulundu; "Buradan iki önemli soruya cevap aldık; birincisi 'Türkiye böyle bir değişime hazır mı?' idi, hazır olduğunu gördük. Kullanıcılar T10X'i bilerek, isteyerek alıyor. Siparişlerin yüzde 80'den fazlası en donanımlı versiyon için geldi. Ve biz 2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptık. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Çinli şirketler arasında, ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket bildiğimiz kadarıyla yok. O açıdan hem ülkemiz için hem de hepimiz için iyi bir başarı başarı, iyi bir başlangıç daha doğrusu. Bundan sonra da arkasını getirmemiz lazım. Hep beraber onun için de gece gündüz çalışıyoruz."

TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız

"BİR SENE ÖNCEDEN BUNUN ÇALIŞMALARINI YAPIYORDUK"

Gürcan Karakaş, bu başarının yeni modellerle süreceğini, devamının ikinci modelleri fastback ve üçüncü modelle geleceğini anlattı. Ocak ayında T10F'yi sergilediklerini anımsatan Karakaş, "Gösterdik ama bir sene önceden bunun çalışmalarını yapıyorduk. Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.

TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız

EN UCUZ MODELİ OLMASI BEKLENİYOR

Diğer otomobil markalarının aynı segmentindeki modelleri göz önüne alındığında B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.

TOGG CEO\'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X\'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
Kaynak: AA

TOGG, CEO, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet Ateş: Bu ülkede bütün herşey sadece yüzde üçlük kesim için diğer yüzde rüyasında görebilir oda şansına. 70 24 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Önceden Çok sevinmiştim Türkiye’nin yerli arabası çıktı diye şimdiyse ne gerek var üretime siz zaten yüzde 80 vergi alıyorsunuz neyse vatan haini ilan ediliriz bazı kesimler sayesinde 42 24 Yanıtla fatih bayrakoglu: O dediğin vergi togg ta % 10 doğrusunu söylersen kimse hain diyemez 31 19 Ziya Öner: Çok bilmiş fatih bayrakoğlu asgari ücretli ve emekli nasıl alacak doğruyu söylersen kimse sana yalqncı diyemez 26 9 Yasin Eroglu: Ziya Öner haklısın da asgari maaşı hükümet vermiyor. Hükümetin verdiğin en düşük asgari maaş 40 bin tl civari. Ve o kişiler de bu arabaları alabilirler. Ama hükümetin 2019 da zamanı doldu. Değişim şart. Buda İstanbul ile başlayıp Anadolu’ya yayıldına göre 2028 de yeni başkan yeni hükümet gelecektir. 9 5
  • Ziya Öner: Emeklinin canına okudunuz çok değer verdiğiniz 8077 lira seyyanen verdiğiniz memur alır biner bu saatten sonra size emekliden oy moooy yoooooook... 26 20 Yanıtla
  • Mahmut Kartal: Asgari ücretli alamadıktan sonra kendi vatandaşına binemezken 10 model üretilsin çok bir önemi yok... 26 8 Yanıtla Yusuf Yılmaz: Demene göre herkesin son model aracı olsun. Bu düzenin bi adı vardı herkes eşit falan neydi o ya her neyse doğru kafa bu değil :) 2 0
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SON DAKİKA: TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız - Son Dakika
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