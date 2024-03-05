ABD\'de Siyah Seçmenler Yapay Zeka İle Trump\'a Oy Vermeye Teşvik Ediliyor

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, siyah seçmenler yapay zeka üretimi görsellerle Donald Trump’a oy vermeye teşvik edilmeye çalışılıyor.
Afrikalı Amerikalı seçmenler, Trump’ın kaybettiği bir önceki seçimde büyük ağırlıkla Joe Biden’a oy verdi.
BBC’nin araştırması, siyah Amerikalılar ile Trump’ı bir arada gösteren düzinelerce sahte görsel tespit etti.
Ancak bu görsellerle, Trump'ın kampanyasını doğrudan ilişkilendiren bir kanıt bulunmuyor.
Siyah seçmenleri oy vermeye teşvik etmeye çalışan Black Voters Matter örgütü, söz konusu sahte görsellerin, Trump’ı sempatik göstermeye çalışan bir stratejinin parçası olarak değerlendiriyor.
BBC yapay zeka üretimi görsellerin yaratıcılarına da ulaşmayı başardı.
O kişilerden biri, bu görsellerin “gerçek olduğunu iddia etmediğini” savundu.
Yapay zeka üretimi sahte “Trump destekçisi siyah seçmen” görselleri, başkanlık seçimleri öncesi dikkat çeken dezenformasyon trendlerinden biri.
2016’da Trump’ın kazandığı başkanlık seçimi öncesi kampanya sürecinde, yabancı ülkelerin seçim sonucunu etkilemeye yönelik bazı girişimleri olduğu kanıtlanmıştı. Buna karşın, söz konusu yapay zeka görsellerinin ABD'li seçmenler tarafından üretilip paylaşıldığı anlaşılıyor.
Stable Diffusion, Midjourney gibi yapay zeka programları, kullancıların istedikleri görseli kelimelerle tarif etmesi üzerinden görsel oluşturabiliyor.
Bu teknoloji son başkanlık seçimlerinden bu yana büyük bir gelişim gösterdi.
BBC’nin Dezenformasyon ve Sosyal Medya Muhabiri Mariana Spring, bu tür görselleri oluşturan Florida merkezli muhafazakar bir radyocu olan Mark Kaye’e ulaştı.
Kaye ve ekibi, Trump’ı bir partide yanında siyah kadınlarla sempatik bir şekilde gösteren yapay zeka içeriğini üretmiş, bu görseli Kaye'nin bir milyondan fazla takipçili Facebook hesabında paylaşmıştı.
Kaye bu Facebook paylaşımında, siyahların Trump’ı desteklediğini savunmuş ve bu sahte görseli kullanmıştı.
Söz konusu görselde, eksik parmaklar gibi yapay zeka üretimi izi taşıyan bazı işaretler göze çarpıyor.
Ancak bu paylaşımın altındaki yorumlarda, birçok kullanıcının yapay zeka görüntüsünün gerçek olduğuna inandığı görülüyor.
BBC’ye konuşan radyocu Kaye, kendisinin bir foto muhabiri olmadığını, “bir hikaye anlatıcısı” olduğunu savunuyor:
“Bunun gerçek olduğunu iddia etmedim. ‘Bakın, Donald Trump, bu Afrikalı Amerikalı seçmenlerle partideydi. Bakın onu ne kadar seviyorlar!' demedim.
"Biri, Facebook’ta gördüğü bir fotoğraf nedeniyle öyle ya da böyle oy veriyorsa bu, o kişinin problemidir.”
Benzer şekilde üretilen bir başka görselde, Trump bir evin verandasında, siyah seçmenlerle birlikte poz verirken görülüyor.
Bu görsel, ilk olarak bir komedi hesabında paylaşıldı. Ancak sonrasında bir başka hesap tarafından, gerçekmiş gibi paylaşıldı ve çok sayıda görüntüleme elde etti. Sahte görseli tekrar dolaşıma sokan hesap, Trump’ın konvoyunu bu gençlerle poz vermek için durduğunu iddia ediyordu.
BBC, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ı bir seçmen grubu nezdinde sempatik gösterecek sahte görsel tespit edemedi.
Yakın bir süre önce New York Times gazetesi ile Sienna Üniversitesi’nin kamuoyu araştırması, kilit önemdeki altı eyaletteki siyah seçmenlerin yüzde 71 oranında Biden’ı desteklediğini gösteriyor. Bu oran Biden’ın kazandığı 2020 seçiminde ulusal çapta yüzde 92’ydi.
Siyah seçmeni sandığa götürmek için faliyet gösteren Black Voters Matter’tan Cliff Albright, Trump yanlısı sahte içeriklerin daha çok genç siyah erkekleri hedeflediğini savunuyor. Bu seçmen grubunun, Trump’a oy vermeye, siyah kadın seçmenden daha yakın olduğu değerlendiriliyor.
BBC’den Mariana Spring’in bu haber için konuştuğu siyah bir taksi şoförü, Trump’ın demokrasiye bir tehdit olduğuna yönelik anlatımın kendisi için bir oy verme motivasyonu olmadığını savunuyor. Douglas isimli sürücü, kendisine gösterilen bu fotoğrafın gerçek olduğunu düşündüğünü de söylüyor.
2016 seçimlerinde de sosyal medya kullanılarak seçmen grupları, sahte hesaplarla yönlendirilmeye çalışıldı. Bu girişimlerden bazılarının arkasında Rusya’nın olduğu tespit edildi.
Geçen aya kadar Facebook’un da sahibi olan Meta’da, dezenformasyon önleme üzerine çalışan Ben Nimmo, farklı ülkelerde seçimleri etkileme hedefinde olan devletlere yapay zekanın farklı fırsatlar sunduğunu kaydediyor.
Buna karşın Nimmo, Facebook gibi platformların sahte içerikleri tanımlama ve ayıklama noktasında giderek daha etkin hale geldiğini söylüyor.
Nimmo, yabancı ülkelerin sosyal medya ünlüleri kullanarak, hedef mesajlarını aktarmaya çalışabileceği uyarısını da yapıyor.
Aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da bulunduğu dünya liderleri yapay zekanın yarattığı riskler konusunda endişelerini açıkça dile getiriyor.
Son Dakika › Teknoloji › ABD'de Siyah Seçmenler Yapay Zeka İle Trump'a Oy Vermeye Teşvik Ediliyor - Son Dakika
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