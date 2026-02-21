Türkiye'de Bir İlk: Tarihi Camiler 360 Derece Görüntüleniyor - Son Dakika
Türkiye'de Bir İlk: Tarihi Camiler 360 Derece Görüntüleniyor

21.02.2026 15:16
Guru Studio, Türkiye'de bir ilke imza atarak tarihi camileri 360 derece teknoloji ile görüntülemeye başladı. Serinin ilk çekimi Süleymaniye Camii'nde gerçekleştirildi. Projenin mimarı Dr. Sümeyra Teymur ile bu dijital dönüşüm fikrinin nasıl ortaya çıktığını konuştuk.

"Bu sadece bir video değil, tarihi bir kayıt."

Bu fikir ilk nasıl ortaya çıktı?

Aslında bu fikir, yıllardır zihnimde dolaşan bir sorudan doğdu: "Kültürel mirasımızı geleceğe nasıl taşıyabiliriz?"

Biz yıllardır içerik üretiyoruz ama bir noktada şunu fark ettim: Artık sadece anlatmak yetmiyor. Deneyimlemek gerekiyor. 360 derece teknoloji ve VR gözlükler sayesinde izleyici artık pasif değil; mekânın içinde. Süleymaniye'nin kubbesine yukarıdan bakmakla, o kubbenin altında duruyormuş gibi hissetmek arasında büyük bir fark var. Biz o hissi vermek istedik. Bu yüzden diyorum ki bu sadece interaktif bir video değil; aynı zamanda tarihi bir dijital kayıt.

"VR gözlüğü ilk taktığımda yere düşmüştüm."

Sizi bu teknolojiye çeken ne oldu?

VR deneyimini ilk yaşadığım günü çok net hatırlıyorum. Roller coaster açmıştık. Gerçeklik hissi o kadar güçlüydü ki ayakta duramadım ve yere düştüm. Şoka girmiştim. O gün şunu düşündüm: Eğer bu teknoloji bu kadar gerçeklik hissi veriyorsa, bir gün mutlaka kültürel içerik üretiminde kullanılmalı. Aradan yaklaşık 10 yıl geçti. Şimdi o teknolojiyi sadece deneyimleyen değil, üreten taraftayız.

"Süleymaniye ile başladık, hedef çok daha büyük."

Seri nasıl ilerleyecek?

Süleymaniye Camii ile başladık. Çünkü hem mimari hem tarihsel olarak çok güçlü bir sembol. Ama bu bir başlangıç. Hedefimiz Türkiye'deki tüm tarihi camileri 360 derece filmlemek. Sonrasında yalnızca camiler değil; tüm tarihi yapılar. Bu bir arşiv projesi aslında. Geleceğe bırakılmış dijital bir hafıza.

"Bu proje turizm için de çok kıymetli."

Bu çalışmanın Türkiye'ye katkısı sizce ne olacak?

Bence çok önemli bir noktadayız. Bir turist VR gözlükle Süleymaniye'nin içinde dolaştığında, o mekânı gerçekten görmek isteyecek. Bu bir davet niteliğinde. Aynı zamanda gurbetçiler için de çok kıymetli. Ülkesini özleyen biri, VR ile İstanbul'un kalbinde dolaşabilecek. Bu proje hem kültürel tanıtım hem turizm hem de dijital miras açısından çok değerli.

"Türkiye'de bir ilk."

Guru Studio'nun başlattığı bu 360 derece çekim serisi, Türkiye'de tarihi camilerin bu kapsamda ve sistematik biçimde dijitalleştirilmesi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Dr. Sümeyra Teymur, projeyi şöyle özetliyor:

"Biz sadece video üretmiyoruz. Türkiye'nin kültürel mirasını, geleceğin teknolojisiyle buluşturuyoruz. Bu bir içerik projesi değil; bir dönüşüm projesi."

Serinin yeni bölümlerinin önümüzdeki aylarda yayınlanması planlanıyor.

