Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
22.02.2026 20:27
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, açık alanda gerçekleştirdiği deneyde vücudunu "dünyadaki en iyi yalıtım malzemesi" olarak tanımladığı aerojel ile kaplayarak havuza girdi. Metalik görünüme bürünen kaplamanın suyu yüzeyden uzaklaştırdığı, damlacıkların tutunmadan akıp gittiği ve Çenet'in sudan kupkuru çıktığı anlar kameraya yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü YouTube yayıncısı Ruhi Çenet, vücudunu kapladığı "aerojel" maddesi sayesinde havuza girip ıslanmadığı görüntüleri paylaştı.

"BU HAVUZA GİRECEĞİM VE HİÇ ISLANMAYACAĞIM"

Yaklaşık 30 saniyelik videoda Çenet'in açık alandaki bir şişme havuzun kenarında, gri ve metalik görünümlü bir kaplamayla kameranın karşısına geçtiği görülüyor. Üzerindeki madde nedeniyle cildi parlak ve gümüş tonlarında bir yüzey gibi yansıyor. Kameraya dönerek, "Bu havuza gireceğim ve hiç ıslanmayacağım" diyen Çenet, daha sonrasında ise iddiasını göstermek için suya giriyor.

Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

METALİK GÖRÜNÜM DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde suyun, vücuduna temas ettiğinde yüzeyden kayarak uzaklaştığı ve damlacıkların tutunmadan akıp gittiği dikkat çekiyor. Havuzun içinde ilerlediği anlarda kaplamanın daha belirgin biçimde metalik bir görünüm aldığı görülüyor. Çenet bu sırada, "Havuzun içinde vücudum metalik bir görünüme bürünüyor. Çünkü cildim ve su arasında bir hava boşluğu var" ifadelerini kullanıyor.

Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

"KUPKURUYUM" DİYEREK SUDAN ÇIKTI

Sudan çıktığında da Çenet'in üzerinde gözle görülür bir ıslaklık oluşmadığı kameraya yansıyor. "Suyun soğukluğunu da hissetmiyoruz. Kupkuruyum. Bu bildiğin mucize nasıl mümkün olabilir?" sözleriyle deneyin sonucunu aktaran Çenet, kendisini su geçirmez hale getiren maddenin "dünyadaki en iyi yalıtım malzemesi" olarak bilinen aerojel olduğunu belirtiyor.

Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videonun sonunda toz formdaki aerojeli üzerine sürdüğü anlara da yer veren Çenet'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son Dakika Teknoloji Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı - Son Dakika

