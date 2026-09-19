Uzmanlara göre ABD-Çin yapay zeka risklerinde bağlayıcı anlaşma beklenmiyor

Yapay zeka baş döndürücü bir hızla ilerlerken, sektörün en önde gelen liderlerinden bazıları, oluşturabileceği potansiyel tehdit konusunda ardı ardına uyarılarda bulundu.Anthropic'in CEO'su Dario Amodei,, rakip iki yapay zeka şirketinin patronları, OpenAI'dan Sam Altman ve Elon Musk da aynı fikirde olduklarını belirtti. Silikon Vadisi'ndeki diğerleri ise bu teknolojinin bir gün insanlığı tehdit edebileceğini bile öne sürdü.Ancak bu risklerle mücadele çabaları, dünyanın başlıca iki yapay zeka süper gücü Çin ve ABD arasındaki yoğun rekabet nedeniyle karmaşıklaşıyor.Stratejik rakipler olarak, iki ülke yapay zeka alanındaki gelişmeleri genellikle ulusal güvenlik ve ekonomik avantaj açısından değerlendiriyor ve bu da anlamlı bir iş birliğinin mümkün olup olmadığı konusunda şüpheler uyandırıyor.Oslo Barış Araştırma Enstitüsü'nden (PRIO) kıdemli araştırmacı Dr. Ilaria Carrozza, "Uluslararası toplum, ABD-Çin diyaloğunun bu konularda bağlayıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasını bekliyorsa, hayal kırıklığına uğrayacak" diyor.Yapay zeka 'insan kontrolü altında'Çin'in yapay zeka konusunda büyük planları var. Tarımdan sağlık hizmetlerine, orduya kadar toplumun ve ekonominin her alanına entegre edilmiş bir gelecek öngörüyor.Ancak hükümet de uzun zamandır riskler konusunda uyarıda bulunuyor. 2017 gibi erken bir tarihte, yapay zekanın gizliliği, toplumsal istikrarı ve uluslararası ilişkileri tehdit edebileceğini belirtmişti.O zamandan beri Çin, sosyal medyada yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin etiketlenmesini zorunlu kıldı, reşit olmayanlar için yapay zeka sanal ortaklarını ve dezenformasyon için deepfake kullanımını yasakladı.Hong Kong Üniversitesi'nden Prof. Zeng Jinghan, yapay zeka konusunda ABD-Çin arasında yapılan gayriresmi görüşmelere katılmış bir isim olarak, Çin hükümet kurumlarının ve politika danışmanlarının, ABD'li muadillerine kıyasla "kabul edilebilir gelişme koşullarını tanımlama konusunda önemli bir yetkinliğe" sahip olduğunu söylüyor.Yapay zekanın kontrolden çıkabileceği endişelerine değinen Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Temmuz ayında bu teknolojinin "hep insan kontrolü altında kalması gerektiğini" vurguladı. Şi Jinping, Çin tarafından yapay zeka yönetimi konusunda uluslararası diyaloğu teşvik etmek amacıyla kurulan küresel bir girişim olan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nde bu sözleri söyledi.Çin'in internet denetim kurumu Siber Alan İdaresi, Eylül ayında yayınladığı son yapay zeka güvenlik çerçevesinde, yapay zekanın "insanlığın hayatta kalmasını ve gelişmesini" tehdit etmesini önlemek için proaktif politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Yönetilebilir teknoloji mi?Çinli yetkililer yapay zekanın insan kontrolünden çıkma riskini kabul etse de bunun insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturmasına dair endişeler, ABD'deki tartışmalara kıyasla çok daha az ön plana çıkıyor.Pekin bu riski, hükümet politikasıyla ele alınması gereken birçok sorundan biri olarak görüyor.Profesör Zeng, "Çin'deki yapay zeka yönetimi aynı anda birkaç amaca hizmet ediyor. Ekonomik kalkınmayı desteklemek, teknolojik ve sosyal riskleri yönetmek ve siyasi otoriteyi korumak" diyor.Shenzhen Yapay Zeka ve Toplum için Robotik Enstitüsü'nden yönetici Dr. Shaoshan Liu da aynı fikirde. "Çin'deki tartışmalar daha çok kontrol edilebilirlik, kötüye kullanım ve sosyal sonuçlara odaklanırken, ABD'deki tartışmalar varsayımsal kontrol kaybı veya yok olma senaryoları tarafından domine edilmeye başladı."

Çinli yetkililerin yapay zekanın yarattığı risklere ilişkin endişeleri, Çin ekonomisinin yavaşladığı bir dönemde bu teknolojinin ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olacağına dair inançla dengeleniyor.Tencent, Alibaba, Baidu ve ByteDance gibi Çinli teknoloji devlerinin yapay zeka modelleri küresel ölçekte rekabet ediyor. En gelişmiş modellerden bazıları ise 01.AI, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI ve Z.ai gibi yeni kurulan şirketlerden geliyor.Şirketler yorum taleplerimize yanıt vermedi.Dr. Liu, Pekin'in Çin'in yapay zeka endüstrisini geliştirmekle ortaya çıkan riskleri yönetmek arasında bir denge kurmaya çalıştığını söylüyor."Bu, teknolojinin ilerlemesinin durması gerektiğini söylemekten oldukça farklı" diyor.'Yapay zekada kim kazanırsa, asıl o kazanır'Çin'in iç önceliklerinin yanı sıra jeopolitik hususlar da söz konusu.ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka gelişimini Çin'e karşı yüksek riskli bir yarış olarak nitelendirdi. "Yapay zekada Çin'in önündeyiz... ve açıkçası, bunu böyle sürdürmek istiyorum çünkü yapay zekada kim kazanırsa, asıl o kazanır" dedi.Çin'in en üst düzey istihbarat yetkilisi Chen Yixin, Eylül ayında devlet kontrolündeki bir dergide yayımlanan bir makalesinde, yapay zeka gelişimini jeopolitik terimlerle ele aldı ve "büyük güçler arasında stratejik rekabetin yeni bir arenası" olarak nitelendirdi.Yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması çağrıları büyük ölçüde hükümet yetkililerinden ziyade ABD sektör temsilcilerinden gelse de, jeopolitik rekabet Pekin'i bu tür çağrılara karşı temkinli hale getirdi.Ağustos ayında, Amodei'nin yapay zeka riskine ilişkin uyarısından kısa bir süre önce, Çin devlet medyası Anthropic'in kurucu ortağını, şirketini ABD'nin jeopolitik çıkarlarıyla uyumlu hale getirmekle suçladı.Devlet televizyonu CCTV'nin yönettiği bir sosyal medya hesabı olan Yuyuantantian, "Amodei'nin düşünce tarzı 'Ülkem haklı'dan 'İşbirliği yapmayan herkes bastırılmalı'ya evrildi" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Amodei'nin son dönemdeki yavaşlama çağrısı, devlet medyasında eleştiriye yol açtı. Medya, Anthropic CEO'sunun Çin'in yapay zeka alanındaki ilerlemesini engelleme önerilerini öne çıkardı.İki ülke arasındaki güvensizliğe rağmen, Şi Jinping ve Donald Trump arasında bu ayın sonlarında Washington DC'de yapılması planlanan zirvede bir ölçüye kadar anlaşmaya varabileceğine dair umutlar var. Reuters'a göre, Çinli yetkililer yapay zekayı gündemin kilit maddelerinden biri olarak görüyor. PRIO'dan Dr. Carrozza iki liderin, yapay zekanın devlet dışı aktörler tarafından kötüye kullanılması veya altyapıya yönelik yapay zeka destekli siber saldırılar konularında ortak anlayışa varabileceklerini söylüyor. Ancak, yapay zeka geliştirme hızına ilişkin açık bir anlaşmaya muhtemelen ulaşılamayacağını belirtiyor."Teyit etmeyi veya ticari sırları ifşa etmeyi gerektirmeyecek alanlarda muhtemelen uzlaşmaya varılabilir" diyor."İki tarafın da yapay zeka modellerini ne kadar hızlı geliştireceklerini sınırlayacak herhangi bir konuda anlaşmaları pek olası değil."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .