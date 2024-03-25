Volkswagen fiyat listesi [2024 Mart]

Teknoloji

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye'de en çok sevilen markalar arasında yer alıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yeni Passat modelinin yanı sıra elektrikli modelleriyle de ön plana çıkan markanın en çok merak edilen konularından biri de fiyat listesi. İşte sizler için derlediğimiz 2024 Mart ayı güncel Volkswagen fiyat listesi haberimiz…

Güncel Volkswagen fiyatları!

Volkswagen, 2023 ve 2024 model olan birçok aracını şu an bayilerinde satmakta. Bahsettiğimiz otomobiller, binek araç sınıfında ve sizin ihtiyacınıza göre şekilleniyorlar. İçeriğimizdeki fiyatlar "tavsiye edilen anahtar teslim" fiyatlarıdır. Bayiler farklı fiyatlardan satış yapıyor olabilir. Bununla ilgili kesin bilgi alabilmek için bayiye gitmeden önce telefonla fiyat bilgisini sorabilirsiniz.

Volkswagen Polo fiyat listesi