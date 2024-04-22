Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra! Hangisini tercih etmeli?

Teknoloji

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız ve eğer gözünüz amiral gemisi segmentteyse, Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri mutlaka karşınıza çıkacaktır. Peki bu iki telefon arasından hangisi daha iyi? Bu içeriğimizde Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için karşılaştırma yaptık.

Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra karşılaştırması

Amiral gemisi akıllı telefonlar; Batarya, şarj hızı, ön ve arka kameralar, ekran, bağlantı ve yazılım bakımından üst seviye özelliklere sahip. Bu bağlamda güçlü bir cihaz satın almak isteyenlerin doğrudan amiral gemilerini incelemesi tavsiye edilir.

Tabii güçlü bir cihaz söz konusu olunca ödenmesi gereken para pek de az olmuyor. Bu doğrultuda doğru bir tercih yapmak oldukça önem arz ediyor. O halde en çok satan amiral gemisi telefonlardan Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için karşılaştırmaya geçelim.

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Xiaomi 14 Ultra 25 Şubat 2024'te tanıtılmışken, Samsung Galaxy S24 Ultra ise 17 Ocak 2024'te tüketicilerin karşısına çıktı.

Tasarım

Xiaomi 14 Ultra modelinde yüksek mukavemetli alüminyum kasa bulunuyor. Leke direnci, antibakteriyel ve çevre dostu olma gibi özelliklere sahip olan ve vegan deriyle gelen akıllı telefonda yuvarlak şekilde bir kamera kurulumu yer alıyor.

Samsung Galaxy 24 Ultra modelinde de titanyum dış yüzey bulunuyor. Bu sayede sağlamlığı ile öne çıkan akıllı telefonun kameralarının dizaynı ise önceki modelleri akıllara getiriyor. Bu karşılaştırmanın kazananını size bırakıyoruz.

Performans

Her iki cihaz da Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Ancak çekirdeklerin gigahertz değerleri arasında ufak farklar var. Telefonların grafik birimlerinin ise Adreno 750 olduğunu görüyoruz.

Xiaomi 14 Ultra'daki işlemcinin çekirdekleri bir adet 3.3 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında Cortex-A520 şeklinde. Samsung Galaxy S24 Ultra'daki işlemci ise bir adet 3.39 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 3.1 GHz hızında Cortex-A720, iki adet 2.9 GHz hızında Cortex-A720 ve iki adet 2.2 GHz hızında Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

Genel olarak bakıldığında Samsung Galaxy S24 Ultra, biraz daha yüksek frekanslara sahip olan çekirdeklere sahip. Bu kullanıcı deneyimi açısından önemli bir etki yaratmayabilir. Zira günlük kullanımda ve çoğu uygulamada bu hafif hız farkları fark edilmeyebilir. Ancak çok yoğun işlemci kullanımı sırasında yani yüksek performans gerektiren oyunlarda veya uygulamalarda belirleyici olabilir.