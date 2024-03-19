Otomotiv sektörü bugüne dek telefon başta olmak üzere mobilite ürünleriyle ön plana çıkan Xiaomi'ye merhaba dedi. Çinli marka bu kapsamda geçtiğimiz aylarda SU7 modelini tanıttı ve bunun üzerine Çin genelinde 29 şehirdeki 59 mağazasında sipariş alımına bile başladı. Son gelen raporlar fiyatı henüz belli olmayan Xiaomi SU7'nin bayilere dağıtımının başladığını gözler önüne seriyor.
Xiaomi SU7 bayilere giderken görüntülendi
BYD ve Tesla gibi sektörün güçlü oyuncularını kendisine doğrudan rakip olarak belirleyen Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 satış için bayilere gönderilmeye başlandı. IT House'da paylaşılan görsellere baktığımızda ise aracın Körfez Mavisi, Zarif Gri ve Zeytin Yeşili şeklinde adlandırılan renk opsiyonları karşımıza çıkıyor.
En son MWC 2024'te vitrine çıkan Xiaomi SU7 otomobilinin fiyat detayları 28 Mart'ta açıklanacak. Ancak daha önce ortaya çıkan sızıntılara bakacak olursak; başlangıç fiyatı 26 bin 650, en dolu paketi ise 42 bin dolar olacak. Tabii, bunların iddiadan ibaret olduğunu ve Çinli markadan gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.
Xiaomi SU7'nin yeni rengi ortaya çıktı!
Xiaomi'nin SU7 tanıtımı sırasında markanın CEO'su Lei Jun şirketin dünyanın en büyük beş otomobil üreticisinden biri olma hedefini paylaşmıştı. Burada Xiaomi'nin sadece SU7 ile sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağı da ifade edildi.
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi bayilere SU7 dağıtmaya başladı! - Son Dakika Karlı hava koşullarında sürüş, otomobil sürücüleri için ek bir zorluk oluşturabilir. Tesla'nın Model Y gibi araçları, karlı hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Model Y, gelişmiş çekiş kontrol sistemleri, regeneratif frenleme, kış paketi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile sürücülere daha güvenli ve kontrol edilebilir bir sürüş deneyimi sağlar. Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Türkiye'de havası en kirli kentler ise Iğdır ve Osmaniye oldu. Rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke temiz hava soludu. Türkiye'nin havası en kirli başkenti Ankara ise dünya genelinde 76. sırada yer aldı. Instagram takipçi satın al hizmeti veren en iyi 4 site incelendi! %100 Türk ve Gerçek ve Ucuz Takipçi BayiGram, SosyalGram, PopiGram ve BuyFans Seçilmiştir. ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor. TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH İSU arasındaki benzerlikler ve farklar incelendi. KIZILELMA'nın yük taşıma kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleriyle öne çıktığı, JENIAH'ın ise stratejik görevlerde kullanılabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençliğine güvendiklerini, onların yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun" dedi. Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı. Gezeravcı, gençlere potansiyellerini kullanmaları ve özgüvenlerini korumaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin Antarktika'da yaptığı araştırmalar sonucunda uzaya götürülen yosunlarla oksijen üretimi konusunda bilgi verdi. Lenovo, bugün mikroblog platformu Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile yakın zamanda tanıtılması beklenen Moto X50 Ultra modelinin Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk akıllı telefon olacağını açıkladı. Moto X50 Ultra, 6.7 inç boyutunda pOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, 50 Megapiksel ana kamera, 4500 mAh batarya ve 125W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak. Bakan Kacır, "Ege Derin Teknoloji Fabrikası, İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak.
ÖzellikDetayBataryaTipCATL CTB entegre pilVoltaj871VEnerji Yoğunluğu200Wh/kgHacimsel Verimlilik%77,8Kapasite150 kWh (1200 km menzil)/ 132 kWh (1000 km menzil)MotorTipV6, V6S, V8HızlanmaV6 ve V6S: 21 bin RPM/ V8: 2025'te üretime girecekTorkV6: 400 Nm/ V6S: 500 Nm/ V8: Detaylar belli değilOtonom SürüşSeviyeL4Çin'de Aktif Olma Tarihi2024EkranlarAna Bilgi-Eğlence Ekranı16.1 inç (3K)Head-Up Display56 inçArka Koltuk Tabletleri2 adet Xiaomi PadDiğerİşletim SistemiHyperOSİşlemciSnapdragon 8295Güvenlik360 derece kamera sistemi, 12 adet ultrasonik sensör, 5 adet radarBoyutlar4960 mm x 1960 mm x 1485 mmAks Mesafesi2950 mmAğırlık2 ton
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi bayilere SU7 dağıtmaya başladı! - Son Dakika
Karlı hava koşullarında sürüş, otomobil sürücüleri için ek bir zorluk oluşturabilir. Tesla'nın Model Y gibi araçları, karlı hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Model Y, gelişmiş çekiş kontrol sistemleri, regeneratif frenleme, kış paketi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile sürücülere daha güvenli ve kontrol edilebilir bir sürüş deneyimi sağlar.
Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Türkiye'de havası en kirli kentler ise Iğdır ve Osmaniye oldu. Rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke temiz hava soludu. Türkiye'nin havası en kirli başkenti Ankara ise dünya genelinde 76. sırada yer aldı.
Instagram takipçi satın al hizmeti veren en iyi 4 site incelendi! %100 Türk ve Gerçek ve Ucuz Takipçi BayiGram, SosyalGram, PopiGram ve BuyFans Seçilmiştir.
ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor.
TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH İSU arasındaki benzerlikler ve farklar incelendi. KIZILELMA'nın yük taşıma kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleriyle öne çıktığı, JENIAH'ın ise stratejik görevlerde kullanılabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençliğine güvendiklerini, onların yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun" dedi.
Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı. Gezeravcı, gençlere potansiyellerini kullanmaları ve özgüvenlerini korumaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin Antarktika'da yaptığı araştırmalar sonucunda uzaya götürülen yosunlarla oksijen üretimi konusunda bilgi verdi.
Lenovo, bugün mikroblog platformu Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile yakın zamanda tanıtılması beklenen Moto X50 Ultra modelinin Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk akıllı telefon olacağını açıkladı. Moto X50 Ultra, 6.7 inç boyutunda pOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, 50 Megapiksel ana kamera, 4500 mAh batarya ve 125W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.
Bakan Kacır, "Ege Derin Teknoloji Fabrikası, İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak.
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