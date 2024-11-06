Antalya'da Ara Tatil Kampı ve Turizm - Son Dakika
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Turizm

Antalya'da Ara Tatil Kampı ve Turizm

Antalya\'da Ara Tatil Kampı ve Turizm

9-17 Kasım'da Antalya'da otellerde öğrenci kampı düzenlenecek, turizmde artış bekleniyor.

06.11.2024 10:35
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ANTALYA'daki otellerde birçok okul, 9-17 Kasım tarihleri arasındaki 9 günlük ara tatilde, yaklaşık 1 haftalık ders çalışma kampı düzenliyor. Kampa katılacak öğrenciler hem ders çalışıp hem tatil yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 1'inci dönem ara tatili, 9 Kasım Cumartesi başlayıp, 17 Kasım Pazar sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük tatili değerlendirmeyi hedefleyen birçok okulda, bu süreçte Antalya'daki otellerde öğrenci kampları düzenlenecek. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, ara tatil döneminde Antalya açısından henüz kış turizmi döneminin başlamadığına dikkati çekerek, "Bu dönemde Antalya'nın iklim koşulları da çok uygun. Ara tatilde Antalya ciddi anlamda tercih görüyor. Bu yüzden ara tatil periyodunda Antalya'nın tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Bu dönemde otelleri etüt merkezleri gibi düzenliyoruz. Toplantı salonlarında hem ders çalışıyorlar hem tatil yapıyorlar. Bazen aileler de katılıyor kendilerine. Bakıldığında oteller bu konuda çok farklı bir hizmet yerine dönüşüyor. Hem eğitim alıyor, hem eğleniyor, hem spor yapıyor, hem havuzlardan faydalanıyorlar" dedi.

Antalya'da şu anda iklim şartlarının çok güzel olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Çok ciddi bir doluluk söz konusu. Hatta bazı kışlık oteller kapanışlarını erteledi. Kasımın 15'ine kadar ötelenme oldu. Kapanma sezonunun üçüncü haftaya kadar uzamasını sağlayacak" diye konuştu.

'ÇOK CİDDİ BİR İÇ TURİZM HAREKETİ OLACAK'

Ara tatil döneminin mevsim normallerine göre daha sıcak geçmesinin turizm açısından olumlu olduğunu dile getiren 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ ise "Şu anda bakıldığında o tarihteki hava durumu seyahat etmeyi, güneşlenmeyi, tatil yapmayı uygun hale dönüştürecek şekilde. Daha önceki yıllara oranla ara tatilin özellikle Antalya'da çok ciddi bir iç turizm hareketi olacağını tahmin ediyorum. Ara tatilin artık sezonun sonunu taçlandırıcı bir şekli olacak diye düşünüyorum" dedi.

Okulların ara tatil döneminde Kaleiçi ve kent otellerine de talebin iyi olduğunu belirten Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu da "Küçük otel ve pansiyonlarımız merkezde dediğimiz Kaleiçi, Lara, Konyaaltı tarafı bir potansiyel olarak şehir içi ticaretine büyük katkı sağlıyor. Şehir içi otelciliği artık yerli ve yabancı müşteriler tercih eder noktasında. Çünkü hem kültür hem tarih hem yeme-içme olarak tercih ediliyor. Tabii ki okulların tatil dönemleri de bir etki yapıyor. Ara tatilde artış bekliyoruz. Bu dönem sıcak olduğu için genellikle kültür ağırlıklı turist tercih ediyor. Hem gezme hem kültür açısından. Örneğin Kaleiçi'nde dolaşma açısından güzel bir mevsim. Şu an rezervasyonlar ağırlıklı Kaleiçi'nde. Kasım sonuna kadar işletmelerde doluluklar yüzde 80'lerde gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Antalya'da Ara Tatil Kampı ve Turizm - Son Dakika

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