Gurbetçiler Trenle Ana Vatana Dönüyor - Son Dakika
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Turizm

Gurbetçiler Trenle Ana Vatana Dönüyor

05.06.2025 10:51
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Avrupa'daki gurbetçiler, tatil için trenle Türkiye'ye gelmeye başladı. Konforlu yolculuk avantajlarıyla.

1)GURBETÇİLER, TATİL İÇİN ANA VATANA TRENLE GELMEYE BAŞLADI

AVRUPA'nin çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, tatillerini geçirmek üzere ana vatana oto kuşet vagonlu trenle gelmeye başladı.

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, tatil için ana vatana gelmeye başladı. Kara ve hava yoluna alternatif olarak Avusturya'nın Villach şehrinden hareket eden Optima Express Treni ile araçlarıyla birlikte gelen gurbetçiler, Edirne'de pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

'BU SENE BAYRAMA DENK GETİRDİK'

Danimarka'nın Kopenhag kentinden gelip Aydın'a giden Fatih İlgar, bu yıl bayramı da Türkiye'de geçirecek şekilde tatil planlarını ayarladıklarını söyledi. İlgar, "Yaklaşık 20 senedir Danimarka'da yaşıyorum. Bayram öncesi gelelim, bayramı burada geçirelim istedik. Her zaman şansımız olmuyor. Bu sene denk getirdik Allah'a şükür. Bu duyguyu anlatmak çok zor, insanın tüyleri diken diken oluyor kendi toprağına ayak basınca. Çok zorluklar çekiyoruz, sıkıntılar oluyor ama gene de ülkeye gelip derin nefes alınca, ayağımız değince bir güven hissi geliyor insana. İnşallah herkes yaşar" diye konuştu.

'HEM DİNLENİP HEM YOLCULUK ETMİŞ OLUYORUZ'

Trenle yolculuğun çok rahat olduğunu belirten İlgar, "Yollarda çok zorluklar çekiyoruz. Bulgaristan'da çok bekliyoruz, Sırbistan'da da aynı şekilde. Optima'yla çok kolayca geliyoruz. Hem dinlenip hem yolculuk etmiş oluyoruz. En güzeli yorgun gelmemiş oluyoruz. Ekonomik olarak hesapladığında aynı hesaba denk geliyor. Böyle olunca neden o yolu çekeyim ki? Bence mantıklı ama diğer insanlar ne düşünür bilemiyorum. Trenle araç arasında süre açısından da pek bir fark yok. Aynı saatlere geliyor desem yalan olmaz. Çünkü sınırlarda çok bekletiliyorsunuz, çok kuyruk oluyor" dedi.

'BU YIL TRENİ DENEMEK İSTEDİK'

Almanya'nın Stuttgart şehrinden gelip Trabzon'a giden Mustafa Bayraktar, bugüne kadar ana vatana araçla gidip geldiğini kaydederek, "Bayramı ailemizin yanında geçirelim diye yola çıktık. Buralara geldiğimizde çok güzel hissediyoruz. Türkiye'nin her karışı ayrı güzel. 3 ay buradayım Allah nasip ederse. 25 senedir devamlı arabayla gidip geliyorum, bir de bunu deneyeyim dedim. Kara yolundan biraz daha uzun sürdü. Çok konforlu diyemem ama daha rahat yolculuk ettik. En azından dinlenerek geliyoruz. Bayramda hep beraber kurban kesip özlem gidereceğiz. Çocuklarım da gelecek Almanya'dan bayramdan sonra. Tatil bitiminde beraber geri döneceğiz" diye konuştu.

'MEMLEKETİMİZİ ÖZLEDİK'

Almanya'nın Mannheim şehrinden gelip Sinop'a giden Salim Şentürk de "Bayram için geldik. 11 aylık memleket hasreti bitti. Memleketimizi özledik. Yolculuğumuz güzel geçti. Tabii ki biraz eksiklikler vardı. Tren yolculuğu bizim için çok konforlu. Yaşımız da biraz olduğu için arabayla çok dayanamıyoruz. Hem de gümrüklerde sıkıntı oluyordu, çok bekliyorduk. Böyle çok daha rahat" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Turizm, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Turizm Gurbetçiler Trenle Ana Vatana Dönüyor - Son Dakika

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