Karavan Turizmi Antalya'da Yükselişte - Son Dakika
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Karavan Turizmi Antalya'da Yükselişte

Karavan Turizmi Antalya\'da Yükselişte

Pandemi sonrası luks otel konaklamaları yerine karavanla tatili tercih edenlerin sayısı hızla artıyor. Antalya, karavan turizmi ile yurt içi ve yurt dışından birçok turistin ilgisini çekiyor. 2022 yılında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin karavan parkında 10 bin 236 turist konakladı.

18.01.2025 09:48  Güncelleme: 09:53
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LÜKS otel, kalabalık ortamlarda konaklamak yerine tek başına veya ailecek çıkılacak gezilerde ev konforu sağlayan karavanda tatil, trend oldu. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da yaygınlaşan 'karavan turizmi' ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'ndaki 70 araç kapasiteli tesisinde, geçen yıl 3 bin 393 karavanda yerli-yabancı 10 bin 236 turist konakladı.

İnsanların yeni yerler görmek için ulaşım, konaklama ve yiyecek gereksinimlerini karavanla karşıladığı 'karavan turizmi' son yıllarda yaygınlaştı. Özellikle pandemi sonrası tatilini lüks otellerde konaklama, kalabalık alanlarda geçirmek yerine karavanla seyahat etmeyi tercih edenlerin sayısı hızla arttı. Tatil mevsimlerinde konaklama ve ulaşım ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra karavan, kent hayatını doğa içinde sürdürmeyi mümkün kılan, dört mevsim yaşanabilen 'tekerlekli' konuta dönüştü.

KARAVANDA YAŞAM YAYGINLAŞTI

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da karavanda yaşayan ve tatilini geçirenlerin sayısı arttı. Kentte karavan kullanıcıları, tatil yapanların artması, sahillerde ve turistik tesislere yakın alanlarda park sorunu, mahalle sakinleri ile karavanda yaşayanlar arasında zaman zaman anlaşmazlığa neden oldu. Bunun üzerine kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel işletmeler ve belediyelere ait tesisler çoğaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ilçesinde 2023 yılında hizmete açtığı karavan park, karavanla seyahat ve tatil yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Arapsuyu Mahallesi'ndeki 70 araç kapasiteli karavan parkta, geçen yıl 3 bin 393 karavan misafir edildi, 10 bin 236 tatilci tatilini geçirdi. Karavan turizmi kapsamında işletmede araçlarıyla 3 bin 421 yabancı turist konakladı.

'KARAVANLA TATİL ÖZGÜRLÜKTÜR'

İzmir'den karavanıyla Antalya'ya gelen Ufuk Zerdeli, "Karavanla tatil özgürlüktür. İstediğin yerde özgür şekilde yaşayabiliyorsun. Antalya'da kamp yerleri çok güzel. Tatili daha uygun maliyete geçiriyoruz. Karavanda ev hayatımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dörtte üçünü karavanla gezdim. Konaklama derdi olmadan tatilimi yapıyorum. Antalya, Türkiye'nin karavanla gezilecek en güzel yerlerinden biri. Karavanla tatilde aracında yemek yiyip, yatıyorsun. Evdeki gibi karavanda yemek yiyip, istediğimiz yeri, şehri gezebiliyoruz. Gündüz gezip, akşamları evimiz gibi gördüğümüz karavana geliyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'DA KARAVAN KAMP ALANLARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'ndeki karavan parkının ardından Lara bölgesinde ikinci karavan alanı yapımı sürüyor. Kentte bakanlık tarafından işletilen Çamyuva, Çifteçeşmeler, Bahçecik, Çaltıcak, Manavgat, Kadriye, Belek, Lara'da kamp karavan alanı da bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Karavan Turizmi Antalya'da Yükselişte - Son Dakika

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