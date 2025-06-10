Kurban Bayramı'nda Turizmde Rekor Doluluk - Son Dakika
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Turizm

Kurban Bayramı'nda Turizmde Rekor Doluluk

Kurban Bayramı\'nda Turizmde Rekor Doluluk
10.06.2025 11:41
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ETİK Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı'nda otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin turizm sektörü için çok verimli geçtiğini, özellikle bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştıklarını söyledi.

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bayram tatilinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Sektörün Kurban Bayramı'nda istediği doluluklara ulaştığını belirten Mehmet İşler, "Özellikle en çok talep edilen bölgelerimiz; Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak, Seferihisar, hepsinden daha önemlisi Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık olarak bütün Ege kıyıları doldu doldu taştı diyebiliriz. Özellikle Alaçatı, İzmir Çeşme, Foça bölgesi bayramın, ikinci ve üçüncü günleri yüzde 100, birinci ve dördüncü günlerinde ise yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Toplamda da yüzde 95 doluluk oranı yaşandı. Aynı şekilde diğer bölgelerimizde de doluluklar yüzde 90-95 dolaylarında geçti. Tam da sezonun başladığı bu dönemde Kurban Bayramı sektöre büyük bir hareket ve bereket getirdi" dedi.

'TATİL 9 GÜN OLSAYDI DEDİRTTİ'

İşler, "60 yan sektörü besleyen turizm sektörü, insanlara keşke bayram tatili 9 gün olsaydı dedirtti. Tatil 9 gün olsaydı, bu bereket 9 güne yayılacaktı. Turizm sektörünün yanındaki 60 sektörde bundan beslenecekti. Menfaat sağlayacaktı. Buna rağmen, 4 gün tatil olmasına rağmen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi geldi. 4 gün olmasının en büyük dezavantajlarından biri de şehirlerden çıkış ve dönüşlerde ciddi trafik sorunları yaşandı. İyi bir tatil geçiren vatandaşlarımız dönüşte trafik stresiyle karşı karşıya kaldı. Örneğin Çeşme'den İzmir'e 4 saati bulan dönüş süreleri, İstanbul'a dönüşlerde ise 3 ile 5 saatlik gecikme süreleriyle karşılaştık. Bence bayramın bütün güzelliğini bozan kısa sürede aynı gün ve aynı saatlere denk gelen dönüş süreleri ve trafikteki kaostu" diye konuştu.

'EN ÇOK İLGİ GÖREN BÖLGEMİZ, EGE OLDU'

Mehmet İşler, "En çok ilgi gören bölgemiz, Ege Bölgesi oldu. Çünkü her keseye hitap eden ürün yelpazesiyle, bölgedeki pansiyonlardan en lüks otellere kadar yer buldular. Havalar da çok güzel geçtiği için insanlarımız çok güzel bir Kurban Bayramı geçirdi. Turizmciler olarak bundan sonraki yıllarda ve önümüzdeki 2026 yılında beklentimiz, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak düzenlenmesi ve bayramın getirdiği bu bereketten ve güzel havalardan da insanlarımız doyasıya faydalanmaları. Sezon zaten Ramazan Bayramı'yla açılmıştı. Kurban Bayramı ile devam etti" dedi.

'KURBAN BAYRAMI'NI YÜZDE 15 ARTIŞLA KAPATTIK'

2025 sonu itibarıyla 65 milyon turist, 64 milyar dolar girdi hedefinin tutturulacak gibi göründüğüne dikkati çeken İşler, "Bu dönem yabancı turist de beklediğimiz oranlarda geldi. Kurban Bayramı'nı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 artışla kapattık. Hemen bunun arkasından onların Yortu Bayramı dediğimiz bir bayramı geliyor. Bu bayramla beraber yine yurt dışı rezervasyonlarımızda yukarı doğru bir ivme ile artış görüyoruz. Artık Türk turizmi kırılganlık eşiğini aşmış, artık bir sektör olmaktan ziyade endüstri haline gelmiş, en önemlisi ise dünyada ilk 5'e girmiş bir sektör" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Kurban Bayramı'nda Turizmde Rekor Doluluk - Son Dakika

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