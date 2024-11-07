Turistik Doğu Ekspresi 23 Aralık\'ta Seferlere Başlıyor

Turizm

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını belirterek, "Bilet satışları, yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için de 8 Kasım'dan itibaren bilet satışları başlayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, "Ankara- Kars arasında büyük ilgi gören seferlerimiz 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Bilet satışları, yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için de 8 Kasım'dan itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezinden bilet satışları başlayacak" dedi.

'60 SEFER DÜZENLENECEK'

Yolculardan gelen talepler üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerini kaydeden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 13.55'te hareket edecek, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da ise 240 dakika durarak yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak. Kars'tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak. Turistik Doğu Ekspresi, 8 yataklı ve bir yemekli vagonla hizmet verecek. Toplamda 60 sefer düzenleyeceğimiz bu dönemde, 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz iki kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak."

'ERZURUM-KARS ARASINA DA TREN SEFERLERİ KONULACAK'

Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenlerin de sefer yapacağına vurgulayan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız Bölgesel Turistik Ekspres Trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek" dedi.

'TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ SEFERLERİ 11 NİSAN'DA BAŞLAYACAK'

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı'da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak. Yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemimize aldık. Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara- Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesinde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

BİLET FİYATI KİŞİ BAŞI EN AZ 5 BİN 250 TL

Diğer yandan Turistik Doğu Ekspresi'nde 2 kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler, kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.