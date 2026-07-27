Kınık OSB\'de Üniversite-Sanayi İş Birliği

Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, toplantıda mesleki eğitim ve danışmanlık fikrinin ele alındığını, bu yapı ile sanayicilerin ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme başlıklarında daha somut adımlar atılabileceğini söyledi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin konuşulup geçilen bir başlık olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade eden Ekmekçioğlu, Kınık OSB’nin Bakırçay havzasında yer aldığını, bu nedenle İzmir Bakırçay Üniversitesi ile kurulacak ilişkinin bölge için doğal ve stratejik bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirterek, “Bugün bu iş birliğinin temelini atmış olduk. Sanayicimizin ihtiyaçlarını üniversitemizin akademik birikimiyle buluşturmak, eğitim programlarından firma bazlı danışmanlığa, ortak projelerden sektörel toplantılara kadar daha planlı bir süreç yürütmek istiyoruz. Kınık OSB Akademi ile üniversite-sanayi iş birliğini somutlaştıracak, sanayicilerimizin ve gençlerimizin kazanacağı bir modeli birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

SANAYİCİNİN İHTİYACINA GÖRE PROGRAM YAPILACAK

Kınık OSB’de yatırımcı sayısının ve üretim hareketliliğinin arttığını belirten Ekmekçioğlu, bundan sonraki süreçte sanayicinin ihtiyaç ve taleplerinin daha görünür hale geleceğini vurguladı. OSB yönetimi olarak bu talepleri yalnızca dinleyen değil, üniversiteyle birlikte çözüm üreten bir yapıyı hedeflediklerini dile getiren Ekmekçioğlu, “Sanayicimizin hangi alanda eğitime, hangi alanda danışmanlığa, hangi alanda proje desteğine ihtiyacı varsa bunu masaya yatıracağız. Bakırçay Üniversitesi de elindeki akademik imkanları bizlerle paylaşacak. Böylece bölgedeki firmalarımız için daha nitelikli, daha uygulanabilir ve üretimin gerçek ihtiyaçlarına karşılık veren bir çalışma zemini oluşacak” diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ VE SANAYİCİLERİMİZ KAZANACAK"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar da Kınık OSB ile geliştirilecek iş birliğine önem verdiklerini belirterek, üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sunan bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Bakırçay Üniversitesi’nin sanayi bölgeleriyle yakın temas kurarak hem öğrencilerin uygulama deneyimini artırmayı hem de sanayicilerin ihtiyaç duyduğu akademik desteği sağlamayı hedeflediğini ifade eden Rektör Akpınar, “Yakın zamanda Aliağa OSB ile de önemli bir iş birliği süreci başlattık. Benzer bir çalışmayı Kınık OSB’deki sanayicilerimizle de yürütmek, üniversitemizin bilgi birikimini üretim alanına taşımak istiyoruz. Bu iş birliği hem öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlayacak hem de bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına ve proje geliştirme süreçlerine destek olacaktır” dedi.

Halit Tunç/İzmir