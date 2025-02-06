81. Saatte Enkazdan Kurtarılan Beşir Yıldız: 'Karanlıktı, Dua Ediyordum' - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

81. Saatte Enkazdan Kurtarılan Beşir Yıldız: 'Karanlıktı, Dua Ediyordum'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden 8 yaşındaki Beşir Yıldız, Diyarbakır'daki yıkılan Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ olarak çıkarıldı. Deprem felaketinin yıl dönümünde yaşadığı zorlukları ve kurtuluş anını anlattı.

06.02.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) 81'İNCİ SAATTE ENKAZDAN ÇIKARILAN BEŞİR: KARANLIKTI, ÇOK BİR ŞEY GÖRMÜYORDUM

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ilkinde Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ olarak kurtarılan ancak anne ve babası ile 3 kardeşini kaybeden Beşir Yıldız (8), felaketin yıl dönümünde o gün yaşadıklarını anlattı. Yıldız, "Sanki üstümde bir battaniye sarılı gibiydi, sıcaktı ve hiç acıtmıyordu. Bazen susama gibi şeylerim oluyordu, susamama rağmen bazen susuzluğum gidiyordu. Karanlıktı, çok bir şey görmüyordum. Dua ediyordum, AFAD'ın sesini duyunca anladım geldiklerini" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilkinde Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte Beşir Yıldız sağ olarak çıkarıldı. Ancak, Beşir'in babası Ahmet Yıldız, annesi Nursel Yıldız, ağabeyi Ferhat ve ablası Nurşin ile kardeşi Onur Yıldız'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Kurtarılma anına ait görüntülerde Beşir'in AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve personele her yerinin sıkıştığını belirterek, "Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su verinö dediği yansımıştı. Tüm ailesini kaybeden Beşir, tedavisinin ardından Mardin'de yaşayan dayısı İbrahim Tosun (39) ve ailesiyle yaşamaya başladı. Depremin yıl dönümünde Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'ne gelen Beşir Yıldız ve dayısı, Vali Murat Zorluoğlu'nun da katıldığı etkinlikte kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi. Beşir Yıldız, enkaz altında yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'GELDİKLERİNİ AFAD'IN SESİNİ DUYUNCA ANLADIM'

Beşir Yıldız, enkaz altındayken hiçbir şey hissetmediğini belirterek, "Sanki üstümde bir battaniye sarılı gibiydi, sıcaktı ve hiç acıtmıyordu. Bazen susama gibi şeylerim oluyordu, susamama rağmen bazen susuzluğum gidiyordu. Karanlıktı, çok bir şey görmüyordum. Dua ediyordum, AFAD'ın sesini duyunca anladım geldikleriniö dedi.

'BEŞİR'E ACISINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Artık Beşir'in hem annesi hem babası olduğunu belirten dayısı İbrahim Tosun, "Biz de deprem günü buradaydık. 5 gün boyunca enkaz başında bekledik. 5 canımız gitti. Annesi, babası ve 3 kardeşi, enkazın altında kaldı. O da 81 saat sonra enkazın altında çıkarken bize umut oldu. Şu ana kadar ona ailesinin yokluğunu yaşatmamaya çalışıyoruz. Bizimle beraber yaşıyor, onun vasisi benim. Teyzesi ile beraber ona bakıyoruz. Hem babasıyım hem de her şeyimdir. Ona acısını unutturmaya çalışıyoruz. Mardin'de yaşıyoruz, şu anda özel bir kolejde 5'inci sınıfa gidiyor. Deprem zamanında ailesi evlerini yeni almıştı. Yaklaşık 1 yıl olmuştu. Ondan sonra zaten depremde yıkıldıö diye konuştu.

'ACIMIZ BÜYÜK AMA SEVİNÇLERİMİZ DE GÜZELDİR'

Beşir'i kurtaran ekibin içinde yer alan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) lideri Mehmet Turgut Tayuzak, "Daha önce Beşir'in sesini almıştık, Beşir'in soluğunu almıştık. Sonra da köpekle iyice arama yaptık. Arama sonucunda Beşir'in orada olduğunu hissettik. Sesini aldık, o sese giderken Diyarbakır AFAD Müdürü İlami Çakmak da bizimleydi. Onunla dehlize girip Beşir'i beraber çıkardık. Allah'a şükür Beşir şu anda burada yanımızdadır. Biz bunu bugün görmenin çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Rabb'im herkese İnşallah böyle güzel mutluluklar nasip etsin. Acımız büyük ama sevinçlerimiz de güzeldirö dedi.

Etkinliğin sonunda Beşir'e AFAD tarafından bisiklet hediye edildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Diyarbakır, 3-sayfa, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 81. Saatte Enkazdan Kurtarılan Beşir Yıldız: 'Karanlıktı, Dua Ediyordum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:43:18. #1.11#
SON DAKİKA: 81. Saatte Enkazdan Kurtarılan Beşir Yıldız: 'Karanlıktı, Dua Ediyordum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.