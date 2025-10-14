Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi - Son Dakika
Yaşam

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
14.10.2025 14:41
Boğaz'ın en gözde noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de bulunan ve Rus iş adamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu iddia edilen lüks villadaki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Villanın son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'deki lüks villada daha önce kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialar gündeme gelmişti. Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu öne sürülen villa, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti.

İKİ KÖPRÜYÜ BİRDEN GÖRÜYOR

İki köprü manzarasına sahip konumuyla öne çıkan yapının restorasyon çalışmalarının tamamlandığı görülürken, villanın ihtişamlı görüntüsü havadan görüntülendi.

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti. İddia üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede incelemeler yaptı. İzinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu öğrenilen villanın daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ortaya öne sürüldü.

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi - Son Dakika

Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
Düğmeye basıldı Fenerbahçe’den Ferdi bombası
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp ’kati’ raporu çıktı
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
SON DAKİKA: Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi - Son Dakika
