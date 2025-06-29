Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
29.06.2025 14:35
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Kenelerin bir numaralı düşmanı olan keklikler, Afyonkarahisar'da yetiştirilip doğaya salınıyor. 2009'dan bu yana 137 bin kınalı, 40 bine yakın da çil keklik üreten istasyon, Türkiye'de çil keklik üreten tek tesis olarak biliniyor. Bu yıl üretilen 9 bin kınalı ve çil keklik de yakın zamanda doğaya bırakılacak.

Son dönemde Türkiye'nin birçok bölgesinde sık sık görülmeye başlanan ve can kayıplarına neden olan kene ile mücadelede bir adım daha atılıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Keklik Üretme İstasyonu'ndaki yüzlerce keklik, her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Kemal Can, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nun kurulduğu 2009'dan bu yana kınalı ve çil keklik ürettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÇİL KEKLİK ÜRETEN TEK TESİSİZ"

İstasyonda bugüne kadar 137 bin kınalı ile 39 bin 600 çil keklik üretildiğini vurgulayan Can, "DKMP Genel Müdürlüğümüzün yıllara göre programları oluyor. Türkiye'de çil keklik üreten tek tesisiz. Bölge müdürlüklerimizin arazi çalışmaları neticesinde DKMP Genel Müdürlüğümüze teklifte bulunuyor. Yapılan değerlendirme sonucunda üretimini yaptığımız keklikler, ülkemizin çeşitli yerlerinde doğaya salınıyor." diye konuştu.

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

"SALIM YAPTIĞIMIZ YERLERİ 3 YIL AVA KAPATIYORUZ"

Bu yıl planlanan 6 bin kınalı ile 3 bin çil keklik üretiminin yapıldığına değinen Can, şunları kaydetti: "Çil keklikler, habitatları gereği genellikle Çanakkale, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da, kınalı keklileri de daha çok Denizli, Muğla, Manisa ve Afyonkarahisar'da doğayla buluşturuluyor. Kekliklerin salınımında genellikle suya yakın yerler tercih ediliyor. Salım yaptığımız yerleri üç yıl ava kapatıyoruz. Kekliklerin oralarda tutunmaları ve üremelerini hedefliyoruz. Avcılarımızdan da bu konuya riayet etmelerini istiyoruz."

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

"SÜNE VE KENE GİBİ BÖCEKLERLE BESLENİYORLAR"

Can, DKMP Genel Müdürlüğünün keklik üretip doğaya salma amacının ekosistemin desteklenmesi ve türün devamının sağlanması olduğunu söyledi. Kekliklerin doğadaki biyolojik mücadele açısından önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konu da kekliklerin beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Keklikler, genellikle bitkiler ve böceklerle besleniyor. Özellikle palazlık dönemlerinde, daha çok proteinle beslenmesi gerekiyor. Daha çok böcekle besleniyorlar. Süne ve kene gibi. Bu da kuşu, biyolojik mücadele açısından etkin hale getiriyor. Doğada ne kadar böcek yiyen kuş olursa, onların pandemi oluşturması ve yaygınlaşmasını engellemiş oluyor. Dolayısıyla biyolojik mücadelede keklikler kullanılmış oluyor."

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Kınalı, Şuhut, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Avci:
    inşallah insanlar bu güzel kekliklere zarar vermez..duyarlı olmalıyız 33 0 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden:
    bu millet bu keklıklerı vurur mangal yapar bırakın ölen ölsün keneden 1 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    avcılar silahlarını büyük bir zevkle okşadı, ve insan dünyaya doymadı. 0 0 Yanıtla
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