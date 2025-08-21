Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum - Son Dakika
Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

21.08.2025 11:41
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ağustos ortasında yaklaşık 10 elma ağacının yeniden çiçek açması vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Bahçe sahibi ve mahalleli, durumu iklim değişikliğine bağlarken uzmanlar da bu tür anormal çiçeklenmenin sıcaklık dalgalanmaları ve düzensiz yağışlardan kaynaklanabileceğini belirtti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da, son yılların en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı ağustos ayında sıra dışı bir doğa olayı gözlemlendi. Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde bulunan bir bahçedeki yaklaşık 10 elma ağacı, meyve mevsiminde yeniden çiçek açtı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Bahçedeki diğer elma ağaçlarının meyve verdiği görülürken, çiçek açan ağaçlar vatandaşların dikkatini çekti. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlanan bu olağan dışı durum karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BENİ TEDİRGİN ETTİ"

Bahçe sahibi Şeyhmus Al, yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Bağ evinde 10 tane elma ağacım var. Elma ağaçları normalde ağustos ayında meyve vermesi lazımken, benimkiler şimdi çiçek açmış, şaşkınlıklar içerisindeyim. Bahçemin tüm bakımlarını normalde yapıyorum, ama şu anda ağaçların çiçek açması beni tedirgin etti, bazıları iklim değişikliğinden diyor ama bende anlamadım. İnşallah bu çiçekler meyve olur ve elmalarımızı yeriz" dedi.

"ÇOK GARİP BİR DURUM"

Çiçek açan elma ağaçlarını gören mahalle sakinlerinde, "Elma ağaçlarının yaz ortasında çiçek açtığını görmek çok garip bir durum. Eskiden mevsimler belliydi, ama şimdi her şey değişti. Bu gidişle hangi mevsimde ne yetişir bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, meyve ağaçlarının yanlış zamanda çiçek açmasının, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık dalgalanmaları ve düzensiz yağışlarla ilgili olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

